周揚青拍片自爆肥逾10磅驚現肚凸凸　網民錯重點被怪異手指嚇親

內地網紅周揚青 (Grace) 自從變靚後，身材亦一直Keep得好Fit。她於今年4月與舊愛羅志祥 (小豬) 分手後，就曾一度瘦到只有44.6kg（約98磅），不過最近她竟然長胖了不少，變成了肉肉女生。Grace日前post了一段短片，並自爆她的體重已達50kg（約110磅）她表示：「分享一個100斤（約50公斤）的周曉濛！」片中的她站在露台上身，穿貼身One-piece迷你裙，盡顯玲瓏浮凸曲線體態美。然而她的確是肥了，臉圓圓兼明顯肚凸凸，大腿也顯得有點粗壯。

Grace原本好Fit。(周揚青ig)

至於胖了的原因，Grace表示：「我胖了應該不是因為最近吃太多，因為我一直也都是吃這麼多，一定是因為我M晚了半個月內分泌紊亂了，但放心我會在拍照前減回標準尺碼96斤的！」另外，佢又於IG post了3張穿上同款裙子的靚相，但不少網民都錯重點，留意到她手指尾離奇地短了一大截，大感驚訝。有網民就笑言：「小拇指怎麼那麼短，修圖師大意了」、「下次別忘了P最後一根手指頭」。

Grace最Fit的時候。(周揚青ig)

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