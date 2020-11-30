苑瓊丹謙稱非富婆　邀艾威為副業宣傳：周身人情債唯有無限量贊助

日前艾威應苑瓊丹邀請，參觀對方新投資嘅「熟餸包」工場，二人更客串廚房技工。

日前艾威應苑瓊丹邀請，參觀對方新投資嘅「熟餸包」工場，二人更客串廚房技工，為食物進行加工。期間艾威手法熟練，佢就話自己不時入廚，煮得一手好 菜:「依家多咗機會煮嘢食，雖然一個人食，叫做唔同形式啦，不過反而可以訂晒未來一星期餐單，每日食乜都決定晒，不過依家苑仔做呢類生意，幫襯佢我仲可以煩少啲。」艾威話早前有計劃投資，但發現籌備過程困難重重:「我係鍾意食嘢，都想學苑仔咁投資飲食業，不過我冇資金嘛!上兩星期都有叫苑仔『做雞』撐我，唔好心邪諗第二樣，真係賣冰鮮雞，但發現競爭太大冇得做 。」

艾威本想叫苑瓊丹做埋冰鮮雞生意。

為免污染廠房，二人參觀時要穿著保護衣及帶口罩，「新老闆」苑瓊丹不時整理髮型，以最佳狀態出鏡。她拒透露投資金額，笑指自己不算「富婆」，著人不要打自己主意:「因為疫情冇得出街，有朋友攞啲餸嚟我屋企比我試食，覺得幾好味就決定入股!其實都係睇時勢去投資，依家人人都要返工，所以呢類熟餸包應該有得搞，咁我就負責做宣傳、度橋，煮食、衛生就由拍檔代勞。」

苑瓊丹話無限量供應三餐嚟還人情債。

為宣傳新生意，苑仔不惜「碌」人情卡，邀好友拍攝宣傳片:「依家周身人情債，唯有無限量贊助老友，包晒佢地一日三餐，等大家覺得好食再擺上網。不過我唔敢約艾威一齊食啊，因為佢次次食飯都要飲幾杯，怕佢飲醉之後會打我就大件事!」

苑瓊丹事事親力親為。