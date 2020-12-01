我們離婚了︳請娛圈離婚夫妻同屋住　首集已花生滿地揭離婚非偶然

毫無疑問，2020年噱頭最足的南韓綜藝，來了！首播單集最高收視率14.7%，登頂同時段電視節目收視率第一名，瞬間登上微博熱搜。看過的網​​友直呼大開眼界，真是「活久見」（即活得久了，什麼事也有可能見到）了。

這就是韓國TV CHOSUN電視台，最新推出的離婚夫婦同居真人秀節目《我們離婚了》，名字也是明晃晃搞事情的感覺。讓已經離婚的夫婦，單獨在同一屋簷下生活，大韓民國PD們的腦洞真是堪比黑洞。

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觀察團包含韓國三大國民MC之一的申東燁，他和劉在石是現今韓國主持界公認的兩大值最高出演費的頂流人物。

另一位MC金媛熙雖然不是專業主持人出身，卻一直活躍在演員和主持人這兩項工作中，火辣大姐的形象讓她有很高的國民度。並且節目組還貼心地請了一名精神專科醫生，實時分析，真是萬分「周到」了。

網友在圍觀的同時，也是按捺不住激動的心情，開始自發海選國內翻拍這檔綜藝時，會邀請哪對讓大家意難平的明星夫婦了。茶餘飯後的談資總是讓人精神抖擻，大家開心就好。

而反觀節目邀請的這兩對離婚夫婦也是充滿了看點。第一對的前夫李英河是80年代元祖級別的言情片大師，曾經參演過75部電影，47部電視劇，有著韓劇「國民爸爸」的稱號。

他的前妻鮮于銀淑年輕時被媒體稱作「玩偶顏值」，2000年後她開始在韓劇中扮演「好媽媽」。讓大家印象最深刻的就是《藍色生死戀》中俊熙溫柔的母親。

（《我們離婚了》截圖）

1981年兩人結婚更是被韓國媒體稱作「世紀婚禮」，但遺憾的是他們在度過了26年的婚姻後離婚。

李英河表示︰

和鮮于銀淑結婚是人生最大的失誤。 李英河

鮮于銀淑當時還陷入了無法控制的謠言中，只能開記者會說明情況表示沒有特別的原因，私下相處很好，「再次復合也有可能」。

很多夫妻在離婚後，因為家人的原因難免會有一些交集，他們這一對也是，由於離婚的時候兒子都已經25歲了，所以他們的交集更多表現在照顧孫女上。

時隔1​​3年，這是他們第一次單獨相處。哪怕有一點可以繼續下去的理由，大多數夫妻都不會選擇離婚這條路。在出現用盡全力也無法調和的矛盾後，才會忍痛給感情畫上句號。

（《我們離婚了》截圖）

時間過去這麼多年，從朝夕相處到逐漸生外，離婚夫婦的關係基本上就是「最熟悉的陌生人」了。在這樣的處境下，感性的人容易被沖上心頭的往事所牽制，控制不住自己的情緒。比如鮮于銀淑，她就被即將出現的和前夫3天2夜的行程折磨到完全睡不著。還預約了定制妝容，想要美美地出現在前夫面前。

她不停地問著身邊親近的人，「他還會把我當做女人看麼？」在鮮于銀淑的心裡，比起帶著悲傷往事的前妻身份，她更想獲得作為一個女人存在的價值。見面之後，她很親切地和前夫溝通，還無限悔恨地和他說，「你不覺得時間很可惜麼？」她想通過這次接觸，把自己隱藏了多年的委屈、誤解都解決掉，所以處於一種不停傾訴的狀態。

（《我們離婚了》截圖）

她因為自己曾經不喜歡喝酒而感到遺憾，迎合著說想要學著喝點，這樣就可以和前夫對飲。她對李英河說，「如果復合了的話，要和你一起喝一杯。」她對昔日情感的留戀，經常讓人有淚目的衝動。

和鮮于銀淑的熱情相比，李英河的狀態就冷淡了很多。當兒媳告訴他婆婆已經出發去和他約會時，他沒有什麼反應而是更關心孫女的狀態。沒有顧及到前妻對這次離婚相處的期待，反而記得給鄰居帶了象徵友好的年糕。每當前妻微笑看著他時，他目光躲閃的拘謹狀態，讓人尷尬到足以用腳趾摳出一座宮殿。

吃飯的時候也是低著頭，一句話不說。當鮮于銀淑說自己脖子酸痛，如果有人給按一下就好了的時候。李英河的回答是：「再躺一會就好了。」大多數情況下，他都處於一種「對話隔離」的冷漠狀態。還在和前妻單獨吃飯時，叫別人來喝酒，把前妻扔到一邊。偶爾一兩句溫情的對話，也很快被沉默所打敗，用網友的話來說：「這個大叔參加節目明顯就只是來工作的，沒有感情。」

（《我們離婚了》截圖）

直男也好，性格問題也罷，以前存在的矛盾拿到現在，成為了變本加厲的悲傷。再次相處，鮮于銀淑仍然是感情裡的弱者，不停卑微地付出，喜歡把一切都說明白，但卻在一定程度上造成了對方的壓力。而李英河也依舊是那個熱愛自由，並且把自己的事情當做中心的大男子。沒有改變，只會讓一切都成為悲劇的再現。

婚姻有時是兩個人的事，只有雙方都有繼續走下去的意願，並為對方努力糾正自己的不足，才會有再續前緣的可能。但婚姻有時又不止於兩個人的緣分，更是兩個家庭的磨合。現實的殘忍就在於，愛情沒辦法作為婚姻唯一的養分，親情的從中作梗會變成最重的疼痛。在第二對夫妻身上，這一點就體現得非常明顯。

（《我們離婚了》截圖）

崔帆圭，也叫崔肉肉（烤肉）是一個職業的Youtuber，從十五歲開始就一直拍影片，很受歡迎。他的前妻柳荷葉（也有版本翻譯為劉紫蘇）是一名時裝模特兒也是美妝Blogger。兩個人結婚5年，離婚7個月，有一個可愛的寶寶叫松葉。

和前一對相比，再次相聚的他們一直在不斷曬恩愛。一起看離婚後首次同居需要住的房子，就如同新婚夫婦在搬家。肉肉會給前妻做飯，還會主動炫耀自己的胸肌，詢問前妻要不要摸。 在荷葉洗臉時，他熟練地一隻手刷牙，另一隻手幫她挽住頭髮。到了晚上，他倆還恩愛互動，肉肉會給荷葉按摩，這是他們之前每天晚上都會出現的情節。

（《我們離婚了》截圖）

雖然離婚了，但他們倆的感情真的很好。肉肉甚至在反思，「為什麼會離婚，重新生活會如何？」看到這些連網友都很沸騰，這種嗑到天荒地老都不會膩的CP，離婚緣由究竟是什麼？肉肉今年雖然才30歲，但他的父親已經80歲了，老一輩固執的觀念，導致他覺得兒媳有問題。

曾經在婚前就對荷葉的媽媽說了一些難聽的話，評價荷葉無論是作為女人還是母親都是零分。即使孫女在旁邊阻止爺爺不要說了，肉肉的父親也絲毫沒有停下來的意思。而因為父親年紀大了，在父親和妻子出現矛盾時，肉肉更多時候會選擇站在父親這邊。對妻子的虧欠是有的，但對父親無法割捨的親情也是深刻存在的。

（《我們離婚了》 截圖）

在最新一期節目中，荷葉坦然，吵架是一定的，曾經想過暫時分開一段緩和一下，卻一直沒有那樣做。現在想想，如果當時可以給彼此一個冷靜思考的時間，是不是就不會離婚了。當兩個人的感情，變成兩個家庭的負擔時，個人空間就顯得特別重要。我們都需要一段屬於自己的留白，才會想出化解困難的方法。

在最新的預告中李英河、鮮于銀淑之間的矛盾還在不斷升級，而肉肉和荷葉的復合之路也存在著阻礙，大家可以去綜藝中詳細感受裡面的苦惱和溫馨。愛情的美好在於，它可以讓兩個本來毫無關聯的人心甘情願地放棄自己的執著，共同守護彼此的明天。而在這個過程中產生的問題，也讓無數人都感到身心俱疲。不少網友在看過這檔節目後，都說自己有點恐婚了……

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華盛頓醫科大學曾經為人一生中受到的壓力進行排名，排在前十的壓力中，有四項都和婚姻有關。並且，離婚的壓力排在了第二位，第一位的則是喪偶。筆者瀏覽了一些關於婚姻的帖子，看到每個人在愛中失望的原因都各不相同。

付出和收穫比例的不對等、公婆和岳父母過多地參與、無法改掉的惡習和缺點、看不到希望萬念俱灰的未來、對孩子教育存在的分歧……不勝枚舉。

在遭受現實重擊時，我們應該記得：當初是為了感受愛才選擇用法律來保護兩個人的關係，而不是為了在面目全非後獨自嘶聲力竭地爭取。具有一起解決問題的態度，才會擁有繼續走下去的可能。就如節目中所說的那樣︰

離婚不是為了變得幸福，而是為了減少不幸。

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