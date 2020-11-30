蘇施黃講商台鬼故　「錄音室結界」都未夠「地下室阿伯」恐佈

香港商業電台自1959年開播，現時設於九龍塘的地址少說都有數十年，比無綫電視（TVB）的歷史更為悠久。眾所周知，TVB發生不少恐怖靈異事件，最多觀眾記得的莫過於是「林峯撞鬼事件」（連結按此），所以歷史比TVB更悠久商台又怎會沒發生過靈異事件呢？日前資深電台DJ蘇施黃就在其個人YouTube頻道上分享了數宗他和同事的親身經歷，真是愈聽愈恐怖。

蘇施黃發現有「好朋友」用咗總經理間房辦工。（教煮蘇 This is So good / YouTube）

有「鬼」用總經理間房辦工

第一宗為蘇施黃與搭檔楊振耀的親身經歷，他說當晚大概是8點收工，經過二樓時發現遠處傳來一陣非常大聲的關房門聲，所以他們就決定去房間看看。到了房門口，他們發現了總經理的房間燈沒關。蘇施黃與同事覺得十分奇怪，因為這位總經理是一名洋人，5點就會收工去Happy-Hour而絕對不會在公司留到8點的，還有，蘇施黃強調這位總經理的秘書是一名非常有「交帶」的人，更不會留下房間燈沒關就離開。到了房門口，蘇施黃和楊振耀還發現房門是鎖着的，當時，他們一陣眼神交帶後，便心生寒意馬上逃離現場。

總經理間房門口仲有1967年遇刺身亡的林彬的照片。（教煮蘇 This is So good / YouTube）

「錄音室結界」。（教煮蘇 This is So good / YouTube）

走唔出「錄音室結界」

蘇施黃講及，有一次馮志豐在一間錄音室中睡覺休息。他說：「佢較咗個鬧鐘四點半，到四點半佢聽到個鬧鐘響，於是打算起身開門，但係又開唔到，然後佢又發覺原來自己冇起過身。之後佢望下個鐘，又四點半，佢又再起身打算開門，又開不到門，又再瞓返低，如是者佢行咗7，8次，每次都起不來，每次又瞓返低。」他也說，錄音室開咪播歌時，也有人聽過在耳邊傳出女聲與自己傾偈，令人「毛管戙」。

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「好朋友」一齊數唱片：

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仲有個「地下室阿伯」故事：