鍾嘉欣變「馬騮屎忽」跳Aerobic：我儀態冇晒喇

鍾嘉欣在今年傳以300萬薪酬接拍TVB電視劇《兒科醫生》，再次從加拿大回歸香港工作，暫時放低兩名子女專心拍劇。不過嘉欣亦趁住拍劇的空檔打理個人YouTube頻道，繼之前教大家如何使用彈床瘦身之後，嘉欣的最新影片中更邀請到好友林子超做嘉賓，一齊進入80年代嘅世界，跳返以前嘅Aerobic！而嘉欣為了更能體驗到當年的感覺，刻意將自己的妝容化得特別誇張，連她自己都自嘲似「馬騮屎忽」。

嘉欣自己都自嘲似「馬騮屎忽」。（截圖）

不過好戲在後頭，嘉欣偕林子超先後總共挑戰了4段Aerobic片段，超初嘉欣跳得都迎刃有餘，更笑言自己最拿手做「奇鷹」的動作，相反林子超卻跳得頗為生硬。但當Aerobic的難度一而再、再而三地提高，嘉欣最後終於捱不住要Hea跳，動作亦愈來愈怪異，繼而停低抱頭喘氣，之後嘉欣還大嘆：「我嘅儀態冇晒喇！」

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