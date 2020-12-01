甄子丹內地真人騷爆圈中內幕　戶口剩100蚊都唔拍王晶戲

國際影星宇宙最強甄子丹，近日在內地綜藝節目《蒙面唱將猜猜猜》，以和平哥的身份，大打木人樁及跳鎖舞，又罕有開金口，估不到甄子丹不但功夫好，而且唱功不俗，現時身價逾億的他，原來曾經戶口只得100元，下文為大家帶來他星光背後的辛酸經歷。

和平哥真身是宇宙最強甄子丹。（影片截圖）

內地真人騷《蒙面唱將猜猜猜》熱播，顧名思義，藝人要蒙頭唱歌，純粹憑歌藝及主持提供的線索，揭開藝人的真正身份。近日在節目中惹起話題的「和平哥」，被譽為跟李連杰、成龍齊名，又在台上大打木人樁，示範詠春拳法，和平哥的身份已經呼之欲出，再聽他唱過港劇《射鵰英雄傳》歌曲《鐵血丹心》及《舊情綿綿》，即時認出他是宇宙最強的甄子丹。

甄子丹上內地真人騷，大爆電影圈秘聞。（影片截圖）

下圖有甄子丹爆《葉問》拍攝內幕：

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甄子丹在節目中唱歌其實不是賣點，他主要是表演功夫，而且大爆圈中的內幕，他表示王晶曾找他拍片，但彼此理念不同，對方的電影較為快餐，所以他拒絕了對方，反而自己出去開拍電影，更因而令戶口只剩餘100元。甄子丹說自己19歲出道，真正上位是44歲時的《葉問》，而被問到拍攝時的難忘經歷，他爆料指自己不慎打斷了拳王泰臣的手指，甄子丹拳力驚人，確是宇宙最強。

同場加映圍棋女神黑嘉嘉美圖：