內地小鮮肉爆紅！藏族青年丁真登微博熱搜　顏值月薪成反比

近期在大陸網站竄紅最快速的人物非他莫屬！四川甘孜藏族青年「丁真」因為有著一張帥氣的臉龐，超高顏值加上靦腆的笑容，讓他數度登上熱搜，就連大陸外交部發言人華春瑩也替他連發三天Twitter貼文，稱：「丁真陽光燦爛，天真無邪的微笑照片在網上走紅後，成了社交媒體上的明星」。目前丁真被四川省甘孜州國企簽下，擔任當地旅遊形象大使，拍攝影片為自己家鄉代言。

最初由攝影師胡波在抖音貼出一段丁真的短影片，影片中丁真對著鏡頭靦腆一笑，看起來並無特別之處，然而這段影片不僅在短短兩天內登上抖音熱搜榜，也讓許多網友一秒被圈粉，留言直呼是「黑皮小帥哥」、「潦草又精緻」、「又甜又野」，話題爆紅後更快速擴散到微博，擠進微博熱搜榜內，帶來破四億的驚人瀏覽量。

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現年20歲，擁有180公分的模特兒身高，以及深邃立體的五官，丁真爆紅後不少媒體公司都想第一時間與他簽約，不過最後傳出丁真已經成為國企員工，和自己家鄉理塘文旅公司簽下合約，擔任觀光旅遊大使，月領3500元人民幣薪水。推掉各種媒體經紀公司合約的丁真表示，雖然外面的世界很大，但自己最愛的還是充滿陽光、雪山、草原和賽馬的家鄉，並說自己的夢想不是當明星而是當賽馬王子，「希望自己的馬能在馬術比賽中跑第一名」，因此拒絕出道投身娛樂圈，此舉也讓不少人對丁真好感度大幅提升。

隨著丁真的快速竄紅，網路上也因他而起出現不少成語，其中像是「甜野男孩」就被用來形容長相又甜又帶著野性的男孩，第一眼給人像狼般的野性，但同時也有著清澈明亮的雙眸與靦腆笑容，成為專門用來形容丁真的成語。此外就連大陸外交部發言人華春瑩，也接連在推特貼文介紹丁真是誰，甚至還發布一張丁真帥氣騎著馬的動圖。大陸多個地方則為此開始搶人大戰，西藏日報就在官方微博接連更新動態喊話「我們在西藏等你」蹭熱度，並發出布達拉宮的照片，此後山東、遼寧、雲南、青海等各省份也相繼加入，各自貼出自己該區的旅遊特色，希望丁真可以蒞臨遊玩，帶動該地的旅遊商機。

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