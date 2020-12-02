Cammi謝芷蕙曬打Golf富貴生活　身穿迷你裙淘寶同款只售人仔19.9

陳冠希舊愛Cammi（謝芷蕙）不時都會在IG大曬她的富貴生活，經常周遊列國、衣着打扮周身名牌、甚至坐過私人飛機等等，幾乎是過住上流社會的生活。公屋出身的Cammi曾於2013年與國內富二代Jaydan相戀，拍拖4年間對方不僅常送名牌給她，還打本給她搞網上時裝生意，令Cammi成功躋身小富婆行列。分手後，Cammi又被爆出戀上澳門賭廳富商，但拍拖大半年，戀情就無疾而終。

Cammi 經常豪住五星級酒店。(Cammi ig)

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不過，回復單身後的 Cammi至今依然生活富泰，繼續於她的IG上分享她的名媛級奢華生活之日常，豪住五星級酒店、出入米芝蓮高級餐廳以及打Golf等。然而，她日前post的打Golf相中，身上所穿着的格仔半身迷你裙，竟然可以在淘寶網上找到同款的，最平人民幣19.99就有交易！不知道Cammi身上的那條是購自哪裡的呢？

Cammi 身上所穿着的格仔半身迷你裙在淘寶網可找到同款的。(Cammi ig)

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