童顏唐寧一秒變回22歲　拍健康教育短片由少女演到媽媽

唐寧細細個已經出道，不少人都「睇住佢大」，即使今時今日已經是兩孩之母，仍然被網民公認是「童顏女神」。她最近參與拍攝健康教育微電影，其中一幕戴上長髮假髮，飾演 22 歲大學剛畢業的孝順女，再次以行動證明這個「不老傳說」。而這兩集微電影正正講述患糖尿病的爸爸，如何陪伴唐寧度過一個又一個的12 年，陪着她走過大學畢業、結婚，生仔的重要人生階段，令觀衆猶如再一次見證唐寧長大。

她最近參與拍攝健康教育微電影，其中一幕戴上長髮假髮，飾演 22 歲大學剛畢業的孝順女。

因應劇情由 22 歲演到 46 歲冇難度

唐寧近日為控制糖尿和保護心臟的健康教育微電影飾演女主角，爸爸就患有糖尿病。由於糖尿病引致心血管疾病如心臟病的風險較高，女主角要不斷提醒爸爸要跟足醫生指示改善生活和服藥，因爲一旦不好好保護心臟，「糖尿心」患者的壽命可較一般人短 12 年！

片段反映不少人的日常生活，年僅 22 歲的唐寧大學剛畢業，爸爸便開始有血糖問題。她希望爸爸可以陪伴自己度過人生不同階段，見證結婚、生仔等里程碑，因而一直都要照顧爸爸。但爸爸竟然不乖乖改善生活，結果最後一發不可收拾！

不少人與唐寧飾演的微電影女主角一樣，希望爸爸健康地和她度過人生每一個階段，甚至見證孫兒成長。

長髮重拾仙氣 Look

因應劇情，唐寧要由22歲演到46歲。大家可能都留意到，現實中的唐寧細細個一直都是束長髮，但做媽媽後就經常以短髮示人，童顏之外多了幾分歷練，但不少網民一直都希望她可以再留長髮，重拾拍劇時的仙氣Look！為了這套微電影，她特意戴上又長又直的黑色假髮，瞬間變回 22 歲，更彷如時光倒流，與童星時代的自己幾乎零改變！

唐寧表示：「現實中，自己嘅至親年紀都唔細，仲成日以為高鹽高糖嘅食物，食少少冇所謂，又以為可以唔聽醫生講，自己話減藥就減藥。我好多時都會心軟順老人家意，拍完先知其實跟醫生吩咐食藥真係好重要，如果唔係隨時心臟病發，就好危險。」她還說，雖然自己比較喜歡束短髮，但因應拍攝偶爾變回長髮，自己都覺得好新鮮！

糖尿病患心血管疾病如心臟病的風險，可較一般人高達 4 倍，一旦不好好管理血糖和心臟健康，後果隨時不堪設想！唐寧肉緊演出，希望大衆多關注這個訊息。

微電影於12月4日起在Facebook播放

一連兩集由唐寧主演的健康教育短片，將於 12 月 4 日（星期五）起在 Facebook等社交平台播出，大家可以搜尋 Hashtag「#糖尿病」、「#心臟病」及「#糖尿心」等，了解更多關於「糖尿心」的資訊。