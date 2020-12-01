16歲任晴佳完成香港五大雜誌封面　得兩位00後星二代做到！

娛樂圈星二代層出不窮，大多都繼承了父母的良好基因，開始在娛樂圈嶄露頭角，最直接的就是拍攝雜誌，就本地而言，目前有兩位星二代已完成登上五本主流雜誌的封面，後起之秀，勢不可擋。

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

王曼喜 王麗嘉

王敏德（Michael）同馬詩慧（Janet）的兩位女兒王曼喜（Kayla）、王麗嘉（Irisa）身材高䠷且玲瓏有致，兩姊妹在去年同今年都曾合體登過兩次《marie claire》的封面，一次是以比較甜美的粉色系為主，而另一次就比較偏時裝，演繹Louis Vuitton系列服飾。除此之外，王曼喜還單人登上過《#legend》的封面，頗有模特兒媽媽的風範。

+ 3 + 3 + 3

甄濟如

「宇宙最強」甄子丹與汪詩詩不時都會攜帶女兒甄濟如（Jasmine）與兒子甄濟嘉（James）一起出席活動，有指16歲的她，身高已高達173cm，一雙大長腿令人艷羨。去年1月首次為《COSMOPOLITAN》拍攝時尚大片，暫時未有任何封面。

+ 2 + 2 + 2

沈月

作為大型時裝零售商I.T主席沈嘉偉與一代性感女神邱淑貞的女兒，沈月完美遺傳了媽媽的靚樣，小臉配上圓潤的五官，非常甜美可愛，有幾分鄰家女孩的感覺。熱愛穿衣搭配的她不時都會在IG分享自己的style，目前已為《ELLE》、《COSMOPOLITAN》拍攝過封面。

+ 3 + 3 + 3

Hilary Fan

上山詩鈉女兒Hilary風格比較歐美，穿衣搭配方面也很有個人風格，今年8月更一次演繹了三版《Milk X》封面，也曾登上過《una》以及《Ming’s》封面。除此之外，Hilary還演繹過很多大牌服飾，包括Dior、Miu Miu、Louis Vuitton等，擔任模特兒拍攝雜誌內頁。

+ 3 + 3 + 3

任晴佳

16歲的任晴佳（Ella）可謂是最具超模氣質的一位星二代，完美繼承模特兒媽媽琦琦以及爸爸任達華的高䠷身材，身高已接近180cm，一雙大長腿為人稱道。而早在10歲時，Ella就同媽媽一起為《ELLE》拍攝過封面，那時的她雖然還很稚嫩，但面對鏡頭信心十足，毫不怯場。而隨著年紀的增長，Ella的樣貌與氣質也愈發出眾，受到很多品牌與廣告商青睞，由去年至今，已經解鎖其餘4本一線雜誌封面，除兩次以群像登《VOGUE》封面之外，《COSMOPOLITAN》、《marie claire》、《Harper’s BAZAAR》均由一人演繹，表現力不俗，16歲已完成香港五大一線雜誌大滿貫。

+ 2 + 2 + 2

林愷鈴

近年彈起的林愷鈴（Ashely）集外貌、身高、才華於一身，集結了媽媽龔慈恩與爸爸林煒的所有優點，清新脫俗的樣貌又帶有幾分冷艷氣質，加之其173cm的身高，駕馭任何style都游刃有餘，同樣也受到眾多品牌、廣告甚至是影視圈的青睞，發展範圍廣泛。2017年簽約銀河海潤演藝有限公司至今，Ashely不止已完成五大一線雜誌封面拍攝，甚至已解鎖大部分本地雜誌封面，風格多變，時尚演繹力滿分，各大品牌活動都可以見到她的身影，而Ashley今年也只不過20歲，絕對是一位極具實力的後起之秀。