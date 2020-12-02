「狂野港姐」廖慧儀前男友疑暗示想自尋短見　曾自爆遭狠飛受情傷

有「狂野港姐」之稱的2020年落選港姐廖慧儀在參選期間是非多多，被大爆黑歷史，而她當時的圈外男友Sam一直十分支持她，更與她一起寸嘴反擊於IG挑起罵戰的網民。廖慧儀與Sam原本愛得高調又sweet，她的IG有大量與男友曬恩愛的放閃照。然而她早前卻被傳與無綫節目《#後生仔傾吓偈》的23歲大學KOL孔德賢（Danny）撻着，Sam更一度嬲爆於IG上公開警告Danny不要找他女友。

Sam的IG仍有大量兩人的甜蜜照片。(Sam ig)

其後Sam於10月11日突然於IG出post自爆被廖慧儀狠飛，經歷情傷，未幾卻刪了該Post。如今他的IG上仍有不少與廖慧儀拍拖時的甜蜜放閃照，可是廖慧儀的IG早已刪掉合照。今日Sam就於他的IG story post了一段英文留言，言下之意疑似暗示想做傻事，表示自己這兩個月來無論生理和精神上都在受苦，已不能再承受，又多謝一路上支持他的人，並跟大家說對不起和再見。未知可會跟他與廖慧儀之間的感情問題有關。

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

點擊下圖逐格睇Sam原post、廖慧儀之前與網民罵戰的留言以及她的靚相：

+ 22 + 22 + 22

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288