陳煒賀朱晨麗33歲生日送心思好禮　凍齡靚樣完全睇唔出14歲年齡差

朱晨麗 今日33歲生日，與她因為拍劇而成為好友的陳煒就特地為她慶生，煒哥將兩人的合照放上IG為朱朱賀壽，她留言表示：「第1000個帖子給親愛的朱朱，生日快樂！祝妳健康平安幸福好運一輩子。」原來這是她的第1000個IG post，送給壽星女果然有心意。

朱晨麗今日33歲生日。(朱晨麗微博)

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相中的朱朱同煒哥都好靚女，現年47歲的煒哥比朱朱足足大了14歲，不過兩人坐在一起卻完全看不出任何年齡差，相中的煒哥完全與真實年齡不相符，真的保養得非常好，說是和朱朱年紀一樣大也絕不過份。而煒哥早前生日時，朱朱都有跟她一起慶祝。

陳煒真係keep得好好。(陳煒ig)

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