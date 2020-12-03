【我們離婚了】香港版搵邊7對舊夫妻？　謝霆鋒張栢芝肯定走唔甩

韓國電視台TV朝鮮的綜藝節目《我們離婚了》最近備受當地觀眾關注，更成了在網民熱話。製作單位在節目中安排一對對離異的夫妻再次聚首並同居72小時，希望他們了解對方婚前婚後的生活，令他們重新反思婚姻這回事。

當中最多人討論的便是YouTuber崔烤肉和網紅柳荷葉，奉子成婚的他們一直過着幸福快樂的家庭生活，可是兩人卻在2020年突然離婚，而他們的女兒也不知道兩人離婚。烤肉和荷葉在節目中關係融洽更有傾有講，令主持訝異當日兩人為何會簽下一紙「分」書，而烤肉之後亦有為此解畫，原來是爸爸一直覺得荷葉是「0分新抱」，雙方家長當年見面傾禮金、嫁妝時更不歡而散，所以一切都不是感情問題。

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YouTuber崔烤肉和網紅柳荷葉這對離婚夫婦在《我們離婚了》中同居72小時，並互相大談婚前婚後的心路歷程。（電視畫面）

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《我們離婚了》論題材絕對是「花生滿瀉」，如果開拍香港版本亦極可能吸引到不少觀眾扭開電視機收看，因為本地娛樂圈也有不少離婚男女，而當中最受矚目，應該是2011年離婚的謝霆鋒和張栢芝。2006年，霆鋒向外界正式公布自己已在菲律賓帕馬利坎島與張栢芝拉埋天窗，更指雙方父母毫不知情。其後，兩人先後在2007年和2010年迎來大仔謝振軒（Lucas）和二仔謝振南（Quintus）。雖然兩人安穩渡過2008年不雅照風波，但2011年5月底陳冠希飛機合照事件，卻拉開了謝、張婚變事件的序幕，其間張栢芝更斥責謝霆鋒「唔好扮好男人」，到8月中旬兩人正式簽字離婚。

張栢芝和謝霆鋒均身價不凡，要請得兩人拍攝香港版的《我們離婚了》，製作組絕對要用天文數字酬勞打動他們。（VGC）

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