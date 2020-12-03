何超蓮再曬同居甜蜜生活素顏為男友下廚　網民大讚賢慧貼地又漂亮

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮於去年4月宣布與內地男星竇驍拍拖，兩人拍拖至今逾一年半依然處於熱戀期，愛得十分甜蜜。他們的感情亦發展得好迅速，超蓮經常飛到內地陪男友。在新冠肺炎的疫情影響之下，亦無阻兩人愛得黐纏，超蓮更索性長時間留在內地，減少返港，更與男友的過住婚前同居的生活。

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兩人愛得甜蜜。(竇驍微博)

超蓮還會拍片放上小紅書跟大家分享他們的生活點滴，早前就公開了她和男友的同居生活，大曬恩愛放閃。現正身在男友的家鄉西安的超蓮，呢日再次拍片放閃光彈。片中的超蓮剛剛睡醒，素顏上陣依然好靚好清新，她一大早便為男友下廚炮製咸魚雞粒炒飯，以及蕃茄薯仔魚湯，還怕會吵醒男友。當她煮到一半時，竇驍就起床加入一齊煮，兩人一起玩煮飯仔勁sweet。網民紛紛大讚超蓮是最佳女朋友，賢慧貼地又漂亮，完全沒有千金小姐的架子，能娶到她真是好幸福。

超蓮和男友竇驍拍拖一年半依然處於熱戀期。(竇驍微博)

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