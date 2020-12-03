何艷娟離巢TVB冇經濟壓力？　盤點6位睇唔出嘅無綫「隱形富豪」

28歲的何艷娟是2014年的香港小姐季軍，及後投身TVB主力拍攝。雖然何艷娟背負著港姐季軍的頭銜，但她的演藝事業卻一直都發展平平的她，擔演的角色並不起眼，較令觀眾印象深刻的可算是《愛·回家之開心速遞》的龍作蜜。近日就有消息指何艷娟已經約滿離巢TVB，而她有份參演的兩部劇集《超能使者》、《唐人街》仍未播出。

《愛·回家之開心速遞》的龍作蜜最深入民心。（IG@katherine_hoyk）

即使何艷娟的人氣不高，但相信觀眾並不擔心她日後的發展，甚至羨慕她有「唔洗撈」的條件！事關她憑住自己優秀的內在和外在條件，在感情身活中發光發亮。何艷娟於2018年與66歲的澳博營運總裁吳志誠正式入紙申請結婚譜出「爺孫戀」，不過此段婚姻只維持了8個月，2019年5月她在社交網絡宣布離婚。但離婚消息公布不久，她又被傳媒發現撻着比自己年長27年，身家超過200億的寳聲集團董事長陳燿璋（Anson），然而短時間內又已傳出分手。不過，何艷娟在分手後依然過着「闊太」盤的生活，經常在IG分享各款名牌手袋、服飾、豪宅等奢侈品，更經常周遊列國，如今還有條件不續約地離巢，網民對她的收入來源都非常好奇！

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其實TVB一直都有不少身家比人氣高的藝人，俗稱「發明星夢」或「搵錢買花戴」，但他們的行為卻有別於何艷娟，無論工作和生活都富貴得比較低調，若非知道內情的朋友或他們自己剖白，相信沒有觀眾會將「富貴」與他們劃上等號！而他們都有一個共通點，就是他僴都不太活躍於個人社交不台，又或者以私人帳戶的方式去經營，即使間中更新一次，基本上亦只與工作有關，私人生活非常神秘！

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