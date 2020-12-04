最美麗的第七天︱日本自殺勝地外景勁驚險　東尋坊有冤魂索命傳說

無綫（TVB）深宵劇場時段現正翻播鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤和唐詩詠主演的劇集《最美麗的第七天》（2008）。在第13集中，便出現了李施嬅飾演的「阿靜」，因為患上愛滋病而企圖跳崖自殺的一幕，好在「阿穎」鄭嘉穎及時發現並拉住李施嬅，再令李施嬅執番條命。

點擊下圖觀看第13集李施嬅企圖跳崖一幕：

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這一場跳崖戲的拍攝地點其實大有名堂，它便是位於日本福井縣的東尋坊，而這個地方亦是日本的熱門自殺地點，與東京新小岩車站、青木原樹海並列為「日本三大自殺勝地」，所以附近也有豎立不少勸勉珍惜生命的標語，以及暱稱「生命電話」的公眾電話亭，希望有輕生意圖的人士可以臨崖勒馬。

拍攝當日都相當驚險，睇睇2008年的TVB《娛樂新聞報道》畫面：

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講起東尋坊，不得不提東尋坊的名字來源。傳說在距今近千年的平安時代末年，有一名叫東尋坊的僧侶，自恃力大無窮所以四處作威作福，寺內其他僧侶也不值其所為。

有一日，東尋坊遇上了一個心儀的女性，但原來另一位僧侶真柄覺念也同時喜歡這位姑娘，所以其他僧侶便密謀加害東尋坊，不虞有詐的東尋坊後來被誘約在現今東尋坊的位置，真柄覺念便趁機與一班僧侶便聯手推東尋坊落海。未幾，晴朗的天空開始變色，海面更翻起大浪，而真柄覺念亦被捲入大海，惡劣天氣更維持了四十多天。

自此，每年相同時期該地都會天氣突變，附近居民、僧侶都認定東尋坊的冤魂作祟，直至一名高僧前來超渡，將寫上詩句「好圖見性到心清，迷則平泉不太平；北海漫漫風浪靜，東尋何敢礙舟行」的書卷投進海中，才令當地回復昔日平靜。

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