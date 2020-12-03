張潔蓮對袁文傑信心十足　無懼婚期延遲：他對我的愛從不流於表面

袁文傑終於兌現承諾，與拍拖9年、曾主持無綫兒童節目《閃電傳真機》的張潔蓮（Jackeline姐姐）成婚，可謂有情有義。雖然外界普遍關注Jackeline姐姐的失婚情史，但仍無阻兩人的情比金堅，真是羨煞旁人。

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袁文傑張潔蓮與貓貓好幸福！（網上圖片）

袁文傑與拍拖9年女友張潔蓮入紙結婚 兩年前曾因袁媽離世押後

Jackeline姐姐在1995年參選港姐入行，同屆冠軍為楊婉儀。她曾於2008年與拍拖13年的攝影師Patrick Lee結婚，惟婚姻僅維持三年便結束。後來在妹妹車車（張紫櫻）牽紅線下，她與袁文傑相戀至今，即使婚期一度因袁文傑媽媽逝世而延遲，但最終都成功開花結果。

兩人情比金堅，對彼此信心十足。（Instagram@yuen_man_kit）

Jackeline姐姐曾在訪問中稱讚袁文傑細心又窩心，對她關懷備至，如當她身體不適時，袁文傑每天都會準備營養補充丸，並細心地放入分類盒中，讓她帶返工食。她曾幸福笑言：「他有很多細微的事情，讓我知道他是發自內心對我好。」、「他是一個很窩心的人，對我的愛從不流於表面。」

由於男友對自己誠意十足，所以即使婚期延遲，Jackeline姐姐毫不在意，反而對男友信心十足：「相處開心就可以，認為簡單就係幸福，希望一切隨緣。」而袁文傑當然不介意女友結過婚，坦言因為有他的愛護，對方才有勇氣接受這段關係。

即睇兩人靚相：