廖慧儀終回覆舊愛Sam胞妹私訊　首句即問：公開遺言係Sam嘅意願？

有「狂野港姐」之稱的落選港姐廖慧儀舊愛Sam昨日（3/12）疑因為情受困而墮樓亡，終年27歲。Sam胞妹昨日接受傳媒訪問，透露她曾經透過Instagram私訊廖慧儀，告知兄長的噩耗，但對方已讀不回。其後妹妹公開Sam的千字遺書，內容全部有關廖慧儀。而外界矛頭亦直指廖慧儀疑似出軌孔德賢，導致Sam大受打擊而做傻事。

廖慧儀的IG亦已找不到她和Sam的合照，全都被她刪走了。(ig圖片)

Sam胞妹今日再接受傳媒訪問，指廖慧儀昨晚8時許終於在IG回覆短訊，首句並非慰問Sam家人，而是問：「公開遺言係Sam嘅意願？」Sam胞妹回覆：「that’s what you care」。廖慧儀回答：「因為呢篇嘢，佢一早打好咗，11 月嘅時候，佢正（剩）係比（畀）咗我一位好朋友，我好朋友11月收到，佢無提起無比（畀）我睇過，呢幾個月辛苦你，好好照顧自己同屋企。」

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Sam胞妹指，昨早11時許私訊廖慧儀，但沒有任何回覆，直至8個小時後，才收到她的私訊，但首句便只關心公開遺言，Sam胞妹直斥感覺有點冷淡，屋企人聞此都覺「好心淡！」

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