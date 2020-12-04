BTS JIN不勝爆紅壓力睇心理醫生　生日放負：我有強烈的職業倦怠

南韓天團防彈少年團（BTS）接連為KPOP寫下紀錄，然而大哥JIN卻曾在MAMA頒獎典禮上表示，團體在走紅後，反而曾經考慮過解散，當時震撼所有粉絲。隨著今年拿下美國告示牌三首冠軍單曲後，JIN則在生日時透露：「這段時間有很強烈的職業倦怠。」

BTS大哥JIN是4日壽星，為此他準備了歌曲《Abyss》送給粉絲。由於JIN平時非常開朗，這卻是一首悲傷的歌曲，他特地的製作感想中解釋：「雖然不太符合生日的氛圍，但又覺得不在生日發表好像有點奇怪，所以上傳了。 」

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JIN坦言：「因為這些事情，我也接受過心理諮商。」最後是與老闆房時赫談話時，對方建議他把心情寫成歌曲。即使一開始仍擔心「沒有做好這件事的信心」，但房時赫說：「這些都不重要，只要做你想做的就好。」還為JIN找了適合的工作團隊。

JIN透露，和歌曲製作人bumzu聊了許多內心話，對方說：「把你的不安都寫下來，如果不行就從頭來過就好。」在這樣一邊創作一邊說出真心話的過程中，誕生了這首新歌。在歌曲和背後故事曝光後，令粉絲相當感動，也心疼又欣慰的說：「把負面情緒表達出來也沒關係的，只要JIN幸福就好。」

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JIN在文章中透露，雖然不久前才在記者會上表示，只想展現好的一面，不想和眾人分享悲傷：「但透過音樂來告訴大家，應該沒關係吧？」他直言：「事實上，最近這段時間，我有很強烈的職業倦怠，也思考了很多關於自我的問題。」

這樣的情況，反而是在拿下了告示牌冠軍之後，「收到了很多人的祝賀訊息，但，我是可以接受這樣祝福的嗎？比我更喜愛音樂的大有人在，比我做得好的人也更多，那我收下這些祝福是可以的嗎？」JIN因此心情越發沈重：「有種特別想放下一切的感覺。」

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