羅志祥沉寂8個月終蒲頭　回應搶人女友忘恩負義四大指控

羅志祥同周揚青分手一事可以話係2020年上半年最爆娛樂新聞，由周揚青以千字文踢爆小豬渣男一面，小豬公開道歉後，再發千字文細訴同周揚青嘅感情路。沉寂接近8個月後，小豬首度接受專訪，向周揚青及粉絲再次道歉，並回應多年來對佢嘅四大指控：「我選擇勇敢地面對自己犯的錯誤。」

小豬羅志祥沉寂接近8個月，首度接受專訪。（IG：@showlo）

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當年小豬同歐弟組成羅密歐出道，被指趁歐弟當兵將對方女友Makiyo搶走，小豬表明：「我沒有搶他女朋友，歐弟在綜藝節目上說他在當兵前把女友交給他最好的兄弟照顧，旁邊另一位主持人說『小豬呀』，歐弟沒有回應，接著說他退伍回來後女朋友跟他說：『謝謝你找了一個很會照顧我的人來照顧我。』後來Makiyo曾在節目裡面說過，她是跟歐弟分手之後，後面隔了很久才跟我在一起的，不是我中間插足。」

當年小豬被指趁歐弟當兵將對方女友Makiyo搶走，小豬表明：「我沒有搶他女朋友。」（微博圖片）

小豬坦言網路上並無因為Makiyo澄清就停止發酵，今年爆出宜蘭泳池派對事件：「那真的只是我單純去宜蘭參加認識20幾年兄弟的生日聚會，先是被媒體報導出來，標題寫得很誇張，淫亂派對什麼的，以前我不解釋，一直認為清者自清，然後就因為媒體的誇張報導讓大家對我產生了誤會，但這個標籤現在被越放越大。」

當年小豬缺席恩人楊登魁追思會，選擇去參加周星馳電影《美人魚》首映會，被狠批忘恩負義，小豬無奈指：「可是他卻忘了我早已提前去了靈堂祭拜捻香，當時委託工作人員跟郭老闆表達，我無法去參加追思會。但因為中間陰差陽錯導致誤會產生！事後郭老闆發現是傳答錯誤，透過我經紀人跟我說抱歉，當時報紙有寫出來，卻沒有被大肆的報導。因此忘恩負義的罪名依舊烙印在我身上！」

第三件事則是傳出小豬曾指控前經紀人孫德榮性騷擾，讓孫德榮去年受訪時氣到要求他道歉，小豬說：「20幾年來他總是氣憤地跟媒體說：『羅志祥說我性騷擾』這個鍋我也是扛了快20幾年，我從來沒有說過這句話，也沒有說過孫總任何一句不是，我真的沒有！」

小豬表示自己從來無指控前經紀人孫德榮性騷擾。（IG：@showlo）

最後第四件事係小豬同周揚青情變後，寫真女星格格指控小豬曾經追求，更揚言要告小豬，對此小豬表現憤怒：「事實上，她只來上過我的節目，我們完全不認識！只是，當下我無力也不想隨之起舞。」並表示，他想撕掉過去的標籤重新開始，「逃避不能解決問題，所以我選擇勇敢地面對自己犯的錯誤，也重新檢視自己，我堅信只要保持對舞台的熱情，對工作不服輸的精神，相信大家會看得到我的專業與努力！」

羅志祥同周揚青結束了9年情侶關係。（視覺中國﹑周揚青微博圖片）

周揚青與羅志祥分手後事業愈來愈好。（微博@周揚青）