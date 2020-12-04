早霸王｜老公欠120萬巨債連累家人　老婆不離不棄森美都話要學習

老公欠下巨債，但女聽眾不離不棄，仲透過節目為對方打氣。（影片截圖）

喺過往嘅《早霸王》當中，有唔少聽眾為幫另一半打氣而致電「你知道唔知道有人掛住你」環節，當中絕大部份都係因為見另一半為屋企辛苦工作。不過，今日致電節目嘅女聽眾Yo，佢打氣原因係因為老公投資失利、賭博而欠下巨債，令雙方家人均受到滋擾。「第一次屋企人幫佢還咗70萬，點知三日後老公話仲有50萬，屋企人覺得佢唔坦誠，對佢好失望，所以斷絕來往，亦都有叫我離開佢，但我選擇喺佢身邊。」

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女聽眾表示唔需要好富有，又指非常滿足現狀，連森美都十分佩服。（影片截圖）

問到選擇留底嘅原因，Yo表示相信老公可以變好，又指對方現時最需要嘅係支持同鼓勵，她亦透露就算老公被追債，但從未對自己唔好。森美表示：「一個人有無錢同愛唔愛無關，你可以喺精神上支持佢，呢個世界好多人都欠債，同埋佢借嗰陣就知係咁。不過難得仲有你愛，佢好幸福。」聽到YO表示「愛唔代表要改變」時，森美連番表示「你真係太愛佢啦，愛唔代表要改變，呢啲對應喺性格、喜好上係正確，但如果佢愛你，佢嘅陋習係要改。」

因為老公關係，連累到雙方家人受到騷擾，大家都精神壓力好大。（影片截圖）

問到點解可以咁愛老公，Yo透露二人肓有一女，唔想小朋友在單親家庭長大之餘，亦表示女兒十分喜歡爸爸，又指自己唔需要好富有，只望平安健康。森美聽完Yo嘅言論之後，即時大讚佢係好女人，又謂：「你已經參透人生，真係好犀利，我都要向你學習。」雙方電話接通後，Yo鼓勵老公「一定會見到終點，相信你係可以改。」老公亦表示「收到晒」

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