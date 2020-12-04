愛回家︱55歲楊玉梅色誘吳偉豪　爆原有更激造型：貝殼遮住個胸

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》今晚（4/12）播出的第1079集，講到朱淩淩（吳偉豪飾）幫爸爸招待一位麻煩女客人（楊玉梅飾），「島大吳彥祖」並非浪得虛名，一出手就可以馴服任何雌性動物。在預告片中，吳偉豪和楊玉梅互相色誘又摸大脾，男方的恤衫上更留有唇膏印，非常激烈。

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在預告片中，吳偉豪和楊玉梅互相色誘又摸大脾。（影片截圖）

楊玉梅接受《香港01》訪問重提拍攝時的趣事，本來有個更性感造型一度令她想辭演角色，更大讚對手吳偉豪投入：「個造型係幾突破同性感，客串呢集前我唔知個角色要咁，返去試造型先知咁誇張，我嗰時想唔做。因為之前件衫係好性感，有兩個貝殼遮住個胸，嚇到我即刻彈開。導演話同服裝有少少溝通錯誤，就換咗今晚件衫。我拍嗰時覺得Carry唔到套衫，之後好多工作人員都讚着得好好睇。同小鮮肉朱淩淩冇代溝，好好玩好投入，拍戲時冇咩特別NG，不過就好多笑話。」

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有指55歲的玉梅姐是圈中的「隱形筍盤」，於2000年開始投資飲食生意更愈做愈大，集團旗下已有多達二十四間餐廳。她謙虛否認自己是「筍盤」，亦坦言疫情對生意有一定影響：「梗係唔係筍盤，一把年紀努力工作。冇咁多間（餐廳）又唔係全部係我，麵店生意打撃一定有，盡自己能力做得幾多得幾多，盡力撐落去。同自己員工講要多啲正能量，一齊捱過。」雖然玉梅姐至今仍單身，不過她不愁寂寞亦很享受單身生活：「隨緣看緣分，其實做單身狗都好開心因爲我實在有好多朋友同埋好多家人疼惜我。」

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