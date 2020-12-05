「新疆四美」熱依札秘密誕女　懶理網民追問爸爸身份：世俗眼光

「新疆四美」之一的熱依札上年自爆患上抑鬱症，震驚不少網民，而她昨晚（4/12）再向網民投擲震撼彈，在微博貼出一張母女合照，自揭早前秘密誕女，更寫道：「我是你的翅膀，你是我的藥，我永不倒下，你努力成長」、「除了是個演員，我更是個媽媽。接下來，我會把自己所有在孕期產後、哺乳、育兒的淺顯且真實的經驗，毫無保留的分享給所有媽媽們」。今晨，她又再貼出一條抱住囡囡唱安眠曲的片段，大騷母愛：「她讓我堅強、勇敢、包容，樂觀迎接未來的不確定，女兒是天使，綻放在我生活中」。

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有心水清的網友在留言區指出熱依札今年7月尾仍然拍攝新劇《閩寧鎮》，她回覆時便指當時是帶着囡囡開工：「我剛出月子就給我機會，給哺乳期女性特別好的照顧，整個劇組都在照顧我一邊奶娃，一邊拍戲，讓我更珍惜這份職業。」又透露現時已經餵人奶超過半年，所以有網友便估計她今年6月生B。網民亦非常關心BB爸爸的真正身份，但熱依札未有回答，僅謂：「當世俗的眼光還在探討着爸爸是誰，什麼時候懷，什麼時候生的的問題時，我們卻一直在顧慮着孩子如何成長，我們該如何讓自己蛻變得更好這些問題。」

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