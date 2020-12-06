東華2020︱缺席廖慧儀離奇現身電視機　何泳芍：今日先知我要Solo

「落選港姐」廖慧儀（Jessica）受負面新聞影響而缺席今晚（5/12）舉行的直播節目《歡樂滿東華2020》，不過又離奇出現電視熒光幕上，原來要歸功幕後剪接工作人員，將前一晚綵排時錄影片段與現場Live片段剪接在一起。東華2020︱廖慧儀負面新聞纏身缺席直播 照樣表演到功夫勁離奇

電視機見到廖慧儀。（電視截圖）

表演中一同擔任旗手的何泳芍（Honey）接受《香港01》訪問時，亦表示是直到昨日才得知廖慧儀缺席的消息。「因為係武術表演有刀有火，有危險性，所以尋日綵排已經預先錄咗。」電視機播了預先錄影的片段，會否覺得可惜？她回答：「唔係，現場都有觀眾，可以畀佢哋睇。」據知眾人為表演已經排練了三個星期，因為不想浪費大家的努力，監製才決定利用後期剪接一同播出。

不過現場睇就只得何泳芍（Honey）一個人揮旗。（葉志明攝）

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何泳芍（Honey）續說：「其實我都係今日先知我要Solo。」她表示，廖慧儀的前男友身亡後，自己也有關心她：「尋日錄影嘅時候佢都OK，冇影響到佢表現，當然我覺得佢最需要嘅就係一啲空間去收拾心情，所以大家都好專重佢嘅空間。」她表示昨日廖慧儀表現得十分專業，至於廖慧儀的心情有沒有異樣，何泳芍就說沒有特別留意。

End Shot獨缺廖慧儀一個人。（葉志明攝）

何泳芍靚相：

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