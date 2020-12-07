陳展鵬新歌遭延遲冇得出　有傳同無綫力捧王浩信有關

「視帝」陳展鵬21年前已想當歌手，雖然曾經簽過寶麗金錄過歌，可惜命運推使他走上演員路。有傳今年5月他終於秘密簽約新唱片公司，本來要推出首炮新作，而歌曲更已完成錄音及製作MV，令陳展鵬一圓歌手夢。而新作原定打算今年9月配合陳展鵬主演的重頭劇《唐人街》同步推出，相信勢必能推高歌曲的感染力及知名度，更有傳此歌與「視帝宿敵」王浩信有關。

無綫早前已播出《唐人街》的宣傳片 ，陳展鵬、伍允龍亦有在IG上轉載。(影片截圖)

陳展鵬《唐人街》再押後推出 TVB力谷高海寧變陣播《C9特工》

但據悉，無綫為幫王浩信造勢，押後《唐人街》而率先播出由高海寧及馬國明主演的《C9特工》，再播王浩信的《踩過界II》，為求力谷王浩信人氣，皆因無綫早已寫定要親生仔王浩信相隔3年再奪「視帝」的劇本，故惟有犧牲陳展鵬新劇，令其新歌都被延遲。

《唐人街》延遲播出，同時令陳展鵬無法一圓歌手夢。（資料圖片）

早前無綫方面解釋，《唐人街》改期是與「配合全球同步播出」有關。但無論如何，陳展鵬不但無緣於明年1月舉行的《萬千星輝頒獎典禮》中與林峯、王浩信等小生一爭「視帝」寶座，更被迫要延遲歌手夢，可謂令人惋惜。

有傳無綫要力捧王浩信做下屆視帝。（IG/@vincentwong07）

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