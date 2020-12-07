踩過界II｜張曦雯望頒獎禮能入圍視后最後5強：我對自己冇乜信心

劇集《踩過界II》已播放到中段，今天（7日）一眾演員除了王浩信因工作關係未能出席，其他主演都有出席宣傳活動。張曦雯（Kelly）表示對於自己劇中的表現或觀眾的留言很少會觀看：「其實我好怕睇呢啲，冇特別搵，但我都開心喺我社交平台大家都畀好多正面留言。」

Kelly覺得頭半段飾演奸角的角色令觀眾有奸的感覺是一件好事。（梁碧玲攝）

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Kelly認為今年的工作事業上是豐收一年，接到好劇本和角色飾演，是一件非常開心的事。而明年1月便是《萬千星輝頒獎典禮》，Kelly是TVB力捧小花之一，得獎的機會都很大，她笑言：「其實我對自己冇乜信心，但會攞到獎緊係好開心，我都好努力去做。（想拎視后？）我之前都有提名，但入唔到5強，如果可以入到5強都好開心好犀利，咁公司都有咁多女演員都好努力。」

Kelly最近達成兒時夢想，就是想了狗狗，她笑言現在能夠有一個好環境可以養育。（梁碧玲攝）

早前Kelly在Ig貼出兒時照片，被網友說是「女版吳彥祖」，Kelly直言想不到那麼多人會這樣說：「我見到好多人講，我自己睇就冇呢個感覺，我再睇下又好似，所以覺得幾開心，吳彥祖係我男神嚟，我好鍾意睇佢做戲，又覺得佢好靚仔，啲相都係嗲哋媽咪send出嚟。」

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