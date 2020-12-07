Tiger`s Talk｜周秀娜有大馬拿督關照　平買二千呎豪宅：自己畀錢

多得黃宗澤嘅大馬富商朋友，周秀娜成功在當地買入連空中花園嘅豪宅。（影片截圖）

黃宗澤、周秀娜早前為宣傳新劇《非凡三俠》而接受《Tiger`s Talk》訪問，黃宗澤曾在節目中大爆介紹當地富商朋友予周秀娜認識，對方不時帶埋食物去探班，奈何周秀娜不為所動。喺最新一集嘅《Tiger`s Talk》，黃宗澤再次爆料，他透露在當地拍攝時曾與周秀娜去睇樓，而周秀娜更睇中一個二千多呎連空中花園的單位：「最慘係我朋友喺嗰度買咗20幾個單位，已經無晒盤，娜姐話想買，我朋友叫佢揀、抆一個出嚟，佢比完錢買咗層樓就耍下手檸下頭，唔要個男人，幾無人性！」周秀娜聞言後即表示：「層樓係我自己俾錢買」但就拒絕透露樓價，而黃宗澤就話:「唔好講啦，我哋個價同出邊唔同，打咗個折咁囉。」

王敏德在大馬拍攝期間，不時叫room service，但就被眾人笑佢係叫揼骨room service。

而只係去客串嘅陳豪，就因為時間緊迫，所以每日拍攝之後，都只留喺酒店，主持人林盛斌問點解唔去按摩，仲大讚當地按摩一流，陳豪笑言唔習慣比人摸，同場嘅王敏德聞言後表示：「我無按摩，我最多叫room service 。( 揼骨嘅room service？）係係……no，我係講食物。」搞到全場大笑，之後仲加多句「room service熟晒」非常好笑。