馮盈盈收工即去名店掃貨　豪爽提早送聖誕名牌禮物畀助手

馮盈盈前日收工後，去FENDI買聖誕禮物比自己。(影片截圖)

馮盈盈近日雖然忙於拍攝《智能愛(AI)人》，但頻頻趁空檔做直播，日前佢收工後，揸車由元朗出市局途中，亦有開Live，並由助手負責拍攝。期間盈盈提到請助手一啲都唔容易，要靠朋友、朋友介紹先請到現任助手，有網友問到助手有咩福利，盈盈就話：「陪上酒店房瞓兩晚，不過係因為工作關係。」

好開心!

請到助手嘅工作，盈盈就話：「幫手開LIVE，同埋好多工作需要助手照顧我，例如化咗妝搽咗唇膏飲嘢呢，要用飲管，所以要長期帶住飲管喺身，牙簽，每次食完嘢上鏡前要check check，我成日要好多紙巾、粉餅、唇膏、補妝，尿袋要叉電、要幫我拎隨身物品，銀包車匙電話，唔好等我亂咁擺唔見。劇本、相機，要幫我影相、story同花絮，佢仲要幫佢拎廁所香薰，等我去公廁時感覺良好啲。」

助手都有禮收先係最開心。

雖然盈盈只係請咗呢位助手幾個月，但二人關係似乎唔錯，因為盈盈做完直播之後，直踩名店Fendi(竟然唔係 Hermès)，由其助手IG Story所見，盈盈睇中白色嘅BAGUETTE BAG價錢為23,800元，助手更寫「開心，聖誕有新袋袋，and she bought me a x'max present"自己開心之餘，盈盈亦不忘買埋禮物比助手，之不過，到底買咗咩呢？原來係價值1650元嘅BAGUETTE戒指，都好有誠意。

買完第二日即用。

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