最美麗的第七天｜見證電視歷史跨世代　李若彤接棒即成罷睇對象？

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一向不乏捧場客，收視成績亦不俗，平均約有4至6點，以最近兩套由鄭嘉穎和周勵淇主演的《天幕的戀人》及《最美麗的第七天》為例，前者平均都有4.5左右，後者更超越平均5點！不過《最美麗的第七天》將於今晚深夜（12月8日凌晨）播放20集大結局，正式結束歷時個半月的「鄭嘉穎X周勵淇」時段，由李若彤2013年復出作品《女人俱樂部》接棒。

係時候同佢哋兩個講拜拜喇！（劇照）

《女人俱樂部》除了是當年李若彤復出幕前的經典作品之外還有很多亮點，例如本劇集合了多位近年於幕前較罕見的女演員，包括陳慧珊、李麗珍、袁潔瑩、葉蘊儀、張慧儀、江欣燕等，此劇同時提攜了多位年輕女神，包括陳瀅、陳嘉寶、王敏奕以及賴慧玲等等，再加上由曾志偉與陳維冠聯手監製，陣容鼎盛、題材亦非常新鮮，是絕對值得重溫的經典作品！可惜，如此佳作的重播，卻慘為TVB的節目調動的犠牲品。

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淨係睇張海報都多人到認唔晒！（劇集宣傳海報）

2020年11月30日，香港模擬電視廣播最後一日。《最美麗的第七天》第14集成為模擬翡翠台最後一個節目，在當晚播放途中曾顯示了約十秒「告別卡」見證了告別大氣電波的一刻；與此同時，《最美麗的第七天》亦見證了TVB最新的「四線劇」節目調動安排，由今晚大結局的一集開始，深宵時段劇集正式改為凌晨12點半至１點半播放，承接的《女人俱樂部》亦面對相同情況。原本深宵時段劇集已經由接近晚上12點開始播，不少觀眾都會視之為「搖籃劇」，睇完即瞓啱啱好！不過深宵劇突然延遲至12點半，相信不少打工仔都未必如以往般「神心」睇完深宵時段劇集才去睡覺，取而代之就是放棄或上網重溫。所以TVB最新的「四線劇」節目調動安排，對深宵劇迷的生理時鐘有重大影響！

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你會為咗佢哋捱眼瞓，定係放早啲瞓？（網上圖片）

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