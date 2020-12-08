收視滯後報告｜變陣為更撼《全民造星III》？　數字並唔係咁講

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是1 1月23日至2020年11月29日。最近最多人討論的事情，就是無綫作出的調動，將《香港愛情故事》放在十點半播出，有人指這是力撼ViuTV的《全民造星III》，但事實是否真的如此呢？

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先跟大家講一下今次的收視，其實更上星期分別不大，《使徒行者3》由24.6點跌至24點，《踩過界II》由22.3點跌至22.1點，這兩部劇集的收視失利，在上次報告已經作出分析，都是那句，這個做法是好還是壞，要由無綫自己作出定奪，至於《愛•回家之開心速遞》依然保持水準，有25.3點，力保黃金時段收視的最後防線。

《踩過界II》收視未有回升。（劇照）

好，回到正題，TVB變陣出擊，是否要硬撼《全民造星III》？首先，兩個節目本身是完全不同風格，劇集打劇集，綜藝打綜藝，當年亞視《百萬富翁》，TVB也造一輯《一筆Out消》來應戰，再遠一點，亞視（當年還叫麗的）推出《大地恩情》，把TVB的《輪流傳》直接打到腰斬，由另一套劇集《千王之王》頂上。其次，究竟ViuTV靠《全民造星III》是否真的搶到了收視？

講真，會睇《全民造星III》嘅，應該本身都唔會睇TVB。（螢幕截圖）

TVB要變陣，好簡單，因為十點半這個綜藝時段，本身的收視已經慘不忍睹！在《全民造星III》播出後，四個星期的《阿爺廚房》平均收視是17.3點，《全民造星III》之前呢？17.4點！如果只是降了1點就要變陣，TVB未免過份緊張。其實變陣原因好純粹，TVB在這個時段已積弱多時，《阿爺廚房》之前是《大灣區的11 種魅力》，2集平均收視13.3點，再之前的《你還好嗎》2集平均收視18.5點，平起以前最高峰的23左右，實在差天共地。如果你話變陣為了力撼ViuTV，倒不如說是TVB力圖改變。

《香港愛情故事》能否刺激收視？（劇照）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.3點，最高收視周一(23日)晚26.9點。《使徒行者3》周一至五平均24.0點，最高收視周一(23日)晚24.9點。《踩過界II》周一至五平均22.1點，最高收視周一(23日)晚22.9點 。《最美麗的第七天》周一至五平均5.0點，最高收視周三、五(25、27日)晚5.3點。

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