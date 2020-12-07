衝上雲霄大選｜麥明詩緋聞機師男友強調只係朋友：純友誼關係

TVB舉辦全新選秀節目《衝上雲霄大選》，目的助一眾失業的機師、空姐以及空少有新的工作機會，今天（7日）第一輪的面試，有七名前空姐空少參加，成功入圍的更有五千元津貼，獲勝更有機會奪得10萬元獎金和試鏡機會。

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TVB舉辦全新選秀節目《衝上雲霄大選》。（梁碧玲攝）

麥明師的緋聞機師男友盛勁為來參加立即成為追訪對象，被問到二人關係，他強調與麥明詩的關係：「事實係朋友嚟，冇追求佢，純友誼關係。」但盛勁為認同被標籤為「麥明詩緋聞男友」確實是有優勢：「令到多咗人識你，實有優勝。」

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另外一位參加的機師是前組合Square成員李傑志Brian（原名：李柏煥），他現年37歲，擔任了機師十年，Brian現年37歲選擇再轉行，除了環境因素影響，更大的是為了追夢，他說：「我依家覺得37歲係優勢，其實30歲有一定市場，可以發揮嘅角色多咗。」最後Brian笑言若有機會當然會繼續做機師。

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另外一位空姐是陳嫣，現年31歲，在航空界做了九年，陳嫣在IG時常都會曬馬甲線照片，也有不少泳裝照，但看見真人有一點出入，她解釋：「有啲人話我真人靚過上鏡，有啲就話我上鏡靚過真人，但我都係呢個我囉。（畀人批評樣OK？）都準備好，我之前有YouTube頻道，都有人批評我，都會有少少唔開心，但耐咗覺得佢哋發表自己意見，我唔需要太care。」

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