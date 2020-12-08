楊冪爸爸「出賣」女兒絕密童年照　力證由細靚到大粉碎整容傳聞

內地女星楊冪的爸爸雖然不是圈中人，但作為星爸的他不時於微博分享生活點滴，還會post女兒的絕密靚相，至今他的粉絲已逾30萬。呢日楊冪爸爸又再「出賣」女兒，post出多張楊冪的珍貴童年照以及最新靚相。

楊冪爸爸。(微博圖片)

楊冪爸爸留言表示：「說三十年前北京兒童電影制片廠兒童培訓班有兩個小美女一小帥哥特別漂亮可愛。左邊的不涚了，認識她的不少。」他所說的左邊小女孩就是他的女兒楊冪。」另外他又說：「這丫頭我一直認為沒有小時候好看，但現在懂時尚了，還是挺好看的。都快超過她爸小林哥了，哈哈哈哈哈哈。」看得出他以女兒感到自豪，照片足證女兒由細靚到大，也間接粉碎了女兒整容的傳聞。網民紛紛留言大讚楊冪：「好美」、「是真的可愛」、「太好看了」、「明明從小就長得好看，為什麼要黑她整容了？」有網民就表示：「怎麼生的神仙顏值？」

楊冪最新靚相。(微博圖片)

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