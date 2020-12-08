陳庭欣被指背男友密會舊愛翟威廉　親解畫不介意為大家帶來娛樂

無綫踏入53周年，今日（8日）就舉行了頒獎禮頒獎予一眾長期服務的員工，當中包括一班藝人。陳庭欣 (Toby) 與翟威廉 (William) 同獲頒10年長期服務金牌，兩人同年入行，分別參選香港小姐和香港先生而先後加入TVB。兩人異口同聲表示時光飛逝，當年他們都好細個，又謂原本想約埋當年一起參選的好友去旅行，可是因為疫情關係，現在連想約出去吃飯都約不了。

陳庭欣與翟威廉同獲頒10年長期服務金牌。(梁碧玲攝)

提到日前有雜誌封面寫Toby背住富貴男友，私會舊緋聞男友William，對此Toby說：「我睇咗個封面啦，我啲朋友有send畀我睇，我就即刻send畀William睇。（你男朋友有無睇？）個個都有睇。」William解畫說：「嗰晚係因為羅浩銘得獎，我哋咪同佢一齊食飯，懷疑係佢放風想上封面嘅。嗰晚我哋有幾個人，但竟然可以淨係影到我哋兩個，都好犀利。我估係最近無乜新聞，唔介意娛樂下大家，都講咗10年，免疫晒喇，都無乜所謂，可以繼續講。」

兩人不介意為大家帶來娛樂。(梁碧玲攝)

Toby表示其實當晚知道有人跟蹤她：「嗰晚我知畀人跟緊，有啲驚，因為唔知佢係記者，知係記者嘅話，我寧願佢出嚟同我打招呼，等我唔使咁驚。（有無同男朋友講返件事？）佢知我約咗邊個，平時我去邊約咗咩人都會同佢講，同埋依家咁興喺IG打卡，咩行蹤都知道晒啦。」

Toby與男友Benny。(陳庭欣ig)

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