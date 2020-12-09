後生仔傾吓偈｜戴祖儀遭女演員啤爆再打尖化妝：驚到即時拎袋走人

戴祖儀曾在TVB化妝間被男前輩批評，令佢忍住眼淚離場。（影片截圖）

戴祖儀雖然只係出道一年多，有歌出之餘，喺TVB有劇拍，又有節目主持，發展都算唔錯。喺最新一集《#後生仔傾吓偈》中，眾人以「職場新人的辛酸」為題，一班後生仔／女都表示剛入行時，遭受過奚落。

後生女Sandy試過被同行話:「你都係唔適合做呢行。」（影片截圖）

戴祖儀表示:「有次我喺化妝間，剛等到有化妝師幫我時，忽時feel到有股視線住我，之後一位女演員一直啤住我，然後開始喺我後面走來走去，又踏腳又發出嘖嘖聲。幾分鐘後，佢問幫我化緊嘅化妝師『可唔可以幫我化先？我趕時間』，我聽完之後即時拎袋走人，而我當時只係化咗半邊眉。」

子碩曾因妝容而被化妝師大聲公審，搞到佢勁尷尬。（影片截圖）

對於戴祖儀嚟講，TVB嘅化妝間真係一個好奇妙嘅地方，節目中，她提到有次在化妝間遇到一位無真正合作過嘅前輩，對方公然向她表示：「其實我最近都成日喺電視見到你，但唔明點解公司會用你，靚女你一定唔係，身材又大把好過你， 你又唔係有啲咩特別之處」由於當時化妝間有唔少人，戴祖儀感到十分尷尬，但仍扮傻咁笑住同該名前輩講：「係囉，我都唔知點解，可能做醜角有人用。」估唔前輩繼續咬住唔放，表示：「你有樣好，願意比人踩，都算係一條路……」最後，連化妝師都忍唔住，大讚戴祖儀都算係靚女一名。戴祖儀之後仲話，由於前輩似乎仲有好多嘢想發表，於是自己以化完妝為藉口走人，「我真係忍住眼淚咁走，之後入洗手間擦乾眼淚再去開工」

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