宣美神秘繼父《奔跑的關係》現身落淚　湊大冇血緣3姊弟不計回報

南韓人氣女歌手宣美是團體Wonder Girls的成員，出道至今已經將近14年，2013年SOLO出道後創造出自己的獨特風格，完美身材比例加上超強舞台魅力，每次推出新歌都會引起話題，近日她成為綜藝《奔跑的關係》班底，一段預告中她的繼父罕見在鏡頭前曝光，引起大批網友討論。

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綜藝《奔跑的關係》邀請宣美、EXID的HANI、OH MY GIRL的YOOA、本月少女的CHUU以及請夏擔任固定班底，離開都市到郊外一同跑步、交心，近日公開一段預告，一群女孩聚在宿舍聊天，突然一名穿著西裝的男子現身按電鈴，宣美馬上跑去應門。

不僅如此，宣美在《奔跑的關係》節目採訪時，也罕見談及了繼父，她坦言自己已經跟對方相處了10幾年，時間算起來跟親爸相處的時間差不多，她表示「雖然我們三姐弟跟爸爸沒有血緣關係，但他還是…」話沒講完已經開始哽咽，更感性地直呼「對爸爸有很多很多的感謝」，想起繼父的照顧跟養育，難得在鏡頭前落淚。

宣美神秘繼父做人肉速遞員，驚喜現身《奔跑的關係》！從1分鐘的預告中可見，她談及繼父時感觸落淚，按圖即睇：

對此，宣美罕見談及繼父的預告一公開後，也立刻引起許多網友討論，紛紛留言「那一聲爸爸，承載了好多情感」、「我怎麼才看預告就已經哭了」、「宣美真的很少在講自己的事，謝謝節目組」，短短1分鐘的片段已經引起觀眾高度期待，而《奔跑的關係》將在9日首播。

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