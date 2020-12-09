余慕蓮情况穩定已轉普通病房　友人不敢告之99歲母親離世消息

余慕蓮（魚毛）患上罕有病症血液炎，屬血癌一種，曾一度要入ICU留醫多日，上月中病情逐步好轉改轉到加護病房。

早前曾一度入ICU嘅余慕蓮，目前已由加護病房搬到普通病房。（網上圖片）

魚毛友人今日向傳媒透露，魚毛目前情况穩定，沒有生命危險，亦已由加護病房搬到大房繼續接受治療。由於未能進食，要靠在鼻孔輸入營養液，並在喉嚨部位開了造口插喉助呼吸和治療肺部，因此不能説話。友人表示魚毛精神好好，在醫護的幫助下主動跟朋友視像。

鄧美美當時誕下余慕蓮，曾因經濟問題而拋夫棄女，加上重男輕女，母女關係一直疏離。（影片截圖）

另外，有消息指魚毛在美國洛杉磯生活的母親鄧美美，於12月7日離世，享年99歲，身邊友人暫時未將噩耗告知魚毛。99歲的鄧美美，原名鄧少賢，於1947年入行拍戲，參演過百多套電影，她在16歲時誕下余慕蓮，魚毛曾在訪問中透露鄧美美重男輕女，自小被當成人球：「鍾意就叫我由廣州落嚟，佢有男朋友就踢我返去，我同佢無感情」，而她在１11歲才有書讀，17歲小學畢業後便出來社會工作。由於鄧美美再嫁亦另有家庭，故母女關係疏離。