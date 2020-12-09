黃一山幼子靚仔又係學霸　英國獲一級名牌大學取錄

黃一山在內地人脈甚廣，大大增加搵錢機會，而他亦經常劇接劇，確保每月都有收入。（微博圖片）

03年已北上發展嘅「細龜」黃一山，高峰期試過年拍40部網絡電影，收入豐盛，但支出亦不少。皆因細仔早年在內地讀國際學校，並在去年考入英國倫敦大學學院(UCL)，學費驚人，加上大仔因患有「腦白質發育不健全」症，看護費、醫藥費龐大，兩個仔加埋年花過千萬，難怪56歲嘅黃一山從來都無諗過退休。

細龜於1995年迎娶內地妻子杜婷婷，同年誕下大仔黃頌衡，5年後再誕細仔黃頌匡。大仔於8歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症 ，兩公婆一直覺得虧欠兒子，所以盡量補償。（微博圖片）

不過，黃一山從來無怨無悔，認為一家人齊齊整整最緊要，而投資在小朋友身上亦是十分值得，因為知識就是財富，更笑言好過將財產留給下一代，令他們成為「敗家富二代」。而在疫市下，雖然唔少行業都受到影響，但細龜在內地依然有工開，單係今年就已拍15部網絡電影，加上帶貸直播、抖音等收入，令黃一山足以維持家人嘅優質生活。

工作再忙，細龜去年都有抽時間，同老婆飛到英國參加細仔嘅開學儀式。(微博圖片

為了賺錢養家，黃一山話自己當年得知大仔患病時都無停工，因為「手停口停，不如快啲賺錢，請多幾個人去照顧佢。」而作為喜劇演員嘅佢，只可以極力調整情緒，「因為自己唔開心，好難帶到歡樂給大家。」