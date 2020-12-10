全民造星III︱人多未必好辦事　B隊三大舞王合體依然慘遇滑鐵盧？

人多好辦事？未必！看看《全民造星III》的第三輪小組對決的B隊便知道了。 撰文：游大東 ＊下文將有劇透，敬請留意＊

《全民造星III》即將進入倒數階段，終極10強將於下周揭曉。

上一回合，B組以一曲《I do care about us》（改編自Michael Jackson的《They don't care about us》）於「終極生死戰」贏了A組，結果導師林二汶需要再淘汰6人，全隊只剩下11人，相反彭秀慧領軍的B組仍然有19人可以晉身最後一輪小組對決。

禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。一直以來，彭秀慧都嘗試透過不同組合配搭，掩飾B組的弱點（欠缺溝通、過份自我、唱功欠佳、進步太遲或太慢等等），結果因為賽制以及臨場表現發揮出水準，部份水平不足的學員仍然可以躋身30強，可以說，實力是有的，但不能說僥倖沒有存在。

所以當「第三輪」尚未開始播出的時候，已經能夠預料B組在今個回合會慘遭滑鐵盧，而Judas是「A組死亡名單」的第一人，據多個爆料者透露，除了黃劍文之外，Judas是另一位於「20強進10強」錄影當天有在社交平台Po相的參賽者，由於導師點名沒有替補機制，假如Judas是20強選手之一，換言之B組將會由頭輸到尾，連續5場落敗。

全民造星III︱率先披露總決賽舉行細節 其中一位參賽者自爆入圍20強

A組經過第二輪小組對決後，只剩11人，但留下來的學員更為團結，於舞台上綻放光芒。（IG／＠mansonvibes）

點擊圖輯睇第二輪小組對決後A組誰被淘汰了：

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B組純粹輸給自己



事實上，由第一場「女人愛情觀自在」開始，就明白為何會輸，雖然今次仍然是B4（陳樂頤／潘緻慧／吳筱茵／王嘉莉／龔柯允）原班人馬上陣，但內部矛盾一直沒有解決，就算有彭導出手，這一隊成員之間難以磨合的問題一直存在，在講求團隊精神，站在台上一條心的情況下，何況Candy知道自己瀕臨出局邊緣後，上一輪獻唱《Chandelier》的神采完全消失，內外交煎，又怎會勝得過A組「四大索女」（葉巧琳、李靜蓮、夏子涓、陳葦璇）瞓身式獻唱「Hey Sistas」？從唱功、舞姿以至眼神，你都會感受到那種「唔好阻L住我」、「遇佛殺佛」的氣勢，她們就是要贏，特別要點名稱讚「大表嫂」Alina，因為她的顧全大局，犧牲獨唱環節，才能夠成就這個高質演出，反觀B4的面和心不和，高下立見。

B4組於第三輪小組對決再合體，獻唱「女人愛情觀自在」的Medley，看得出內部矛盾抵銷了成員之間的努力，最終落敗。（電視截圖）

第三輪第一場對決，A組的「Hey Sistas」，又跳得又唱得又睇得，明顯比B組優勝太多。（instagram.com/alinaln_）

去到第二場，「The Flappers」的站台時「甩甩漏漏」、「顧此失彼」的問題也是她們輸給A組的原因，看電視時也不難發現，怎麼好像在看6個人獨自在跳舞，而不是一個女團在跳舞呢？我當然知道（丁悅／關嘉敏／張右雨／方芷欣／張凱娸／陳康琪）她們都為這次比賽付出了很多，亦要說，相對於比賽開初，她們的水準完全是大躍進，但以女團的方式表演，就不能避開評判以女團的標準審視，與A組（趙祥誠、楊甯、陳葦璇、夏子涓和林躍翰）的「曹操與木蘭」一併衡量，後者的負傷上陣豁出去，更容易打動評判，有如日本動漫的情節一樣，因為他們今次真的是為「瀕死」和「已死」的隊友奮戰和報仇，意志力量大到黐綫，贏是肯定的結局。

從A組「曹操與木蘭」的表演中可見，他們已經為隊友豁出去，意志力量大到黐線！（instagram.com/lam2）

雖然第三輪第三場有B組「三大舞王」合體，但因為唱功水平打了折扣，隨時會輸給B組的11人大曬冷！（江宏基提供）

B組三大舞王合體仍然會輸？



去到第三場，彭導派出B組三大舞王：Timo（江宏基）、鍾諾言（NY）、ANSONBEAN（鍾諾言）演出《登陸‧真太陽》，論舞技、台型，絕對一流，好睇到爆，三位合體實在Charm到「冇朋友」，但身為跳唱組合，是不能因為舞藝超班而無視演唱水平，而這一個弱點，是現場評判和電視觀眾都感受得到，除非A組全隊人馬「曬冷」演繹《我們》嚴重失準，不然B組的龔柯允就係咁先。

說句公道話，實力之外，人數多寡也左右兩組命運，當A組只剩下11人，林二汶在培訓策略上更能集中火力，她與梁祖堯在顧及11人的體能情況下，能夠拼湊出不同方式、不同內容的表演，這是他們在今個回合的優勢，反而B組因為人數太多，每次演出都有很多人，安排訓練時彭導必定比A組更辛苦，亦攤薄了每位學員能夠接受教導的時間，大概彭導也知道這個問題，但時間有限，能夠「急救」的空間有限，所以她極可能早已預料B組會慘敗，而作為觀眾，也到比賽最後數集，B組若要淘汰多人出局、清清「瘀血」，未嘗不是一件好事。

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