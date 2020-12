全民造星III︱人多未必好辦事　B隊三大舞王合體依然慘遇滑鐵盧？

人多好辦事?未必!看看《全民造星III》的第三輪小組對決的B隊便知道了。 撰文:游大東 *下文將有劇透,敬請留意*

《全民造星III》即將進入倒數階段,終極10強將於下周揭曉。

上一回合,B組以一曲《I do care about us》(改編自Michael Jackson的《They don't care about us》)於「終極生死戰」贏了A組,結果導師林二汶需要再淘汰6人,全隊只剩下11人,相反彭秀慧領軍的B組仍然有19人可以晉身最後一輪小組對決。

禍兮福之所倚,福兮禍之所伏。一直以來,彭秀慧都嘗試透過不同組合配搭,掩飾B組的弱點(欠缺溝通、過份自我、唱功欠佳、進步太遲或太慢等等),結果因為賽制以及臨場表現發揮出水準,部份水平不足的學員仍然可以躋身30強,可以說,實力是有的,但不能說僥倖沒有存在。

所以當「第三輪」尚未開始播出的時候,已經能夠預料B組在今個回合會慘遭滑鐵盧,而Judas是「A組死亡名單」的第一人,據多個爆料者透露,除了黃劍文之外,Judas是另一位於「20強進10強」錄影當天有在社交平台Po相的參賽者,由於導師點名沒有替補機制,假如Judas是20強選手之一,換言之B組將會由頭輸到尾,連續5場落敗。

全民造星III︱率先披露總決賽舉行細節 其中一位參賽者自爆入圍20強

A組經過第二輪小組對決後,只剩11人,但留下來的學員更為團結,於舞台上綻放光芒。(IG/@mansonvibes)

點擊圖輯睇第二輪小組對決後A組誰被淘汰了:

+ 28 + 28 + 28

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇,答埋簡單問題,隨時贏最新5G手機12 Pro!

B組純粹輸給自己



事實上,由第一場「女人愛情觀自在」開始,就明白為何會輸,雖然今次仍然是B4(陳樂頤/潘緻慧/吳筱茵/王嘉莉/龔柯允)原班人馬上陣,但內部矛盾一直沒有解決,就算有彭導出手,這一隊成員之間難以磨合的問題一直存在,在講求團隊精神,站在台上一條心的情況下,何況Candy知道自己瀕臨出局邊緣後,上一輪獻唱《Chandelier》的神采完全消失,內外交煎,又怎會勝得過A組「四大索女」(葉巧琳、李靜蓮、夏子涓、陳葦璇)瞓身式獻唱「Hey Sistas」?從唱功、舞姿以至眼神,你都會感受到那種「唔好阻L住我」、「遇佛殺佛」的氣勢,她們就是要贏,特別要點名稱讚「大表嫂」Alina,因為她的顧全大局,犧牲獨唱環節,才能夠成就這個高質演出,反觀B4的面和心不和,高下立見。

B4組於第三輪小組對決再合體,獻唱「女人愛情觀自在」的Medley,看得出內部矛盾抵銷了成員之間的努力,最終落敗。(電視截圖)

第三輪第一場對決,A組的「Hey Sistas」,又跳得又唱得又睇得,明顯比B組優勝太多。(instagram.com/alinaln_)

去到第二場,「The Flappers」的站台時「甩甩漏漏」、「顧此失彼」的問題也是她們輸給A組的原因,看電視時也不難發現,怎麼好像在看6個人獨自在跳舞,而不是一個女團在跳舞呢?我當然知道(丁悅/關嘉敏/張右雨/方芷欣/張凱娸/陳康琪)她們都為這次比賽付出了很多,亦要說,相對於比賽開初,她們的水準完全是大躍進,但以女團的方式表演,就不能避開評判以女團的標準審視,與A組(趙祥誠、楊甯、陳葦璇、夏子涓和林躍翰)的「曹操與木蘭」一併衡量,後者的負傷上陣豁出去,更容易打動評判,有如日本動漫的情節一樣,因為他們今次真的是為「瀕死」和「已死」的隊友奮戰和報仇,意志力量大到黐綫,贏是肯定的結局。

從A組「曹操與木蘭」的表演中可見,他們已經為隊友豁出去,意志力量大到黐線!(instagram.com/lam2)

雖然第三輪第三場有B組「三大舞王」合體,但因為唱功水平打了折扣,隨時會輸給B組的11人大曬冷!(江宏基提供)

B組三大舞王合體仍然會輸?



去到第三場,彭導派出B組三大舞王:Timo(江宏基)、鍾諾言(NY)、ANSONBEAN(鍾諾言)演出《登陸‧真太陽》,論舞技、台型,絕對一流,好睇到爆,三位合體實在Charm到「冇朋友」,但身為跳唱組合,是不能因為舞藝超班而無視演唱水平,而這一個弱點,是現場評判和電視觀眾都感受得到,除非A組全隊人馬「曬冷」演繹《我們》嚴重失準,不然B組的龔柯允就係咁先。

說句公道話,實力之外,人數多寡也左右兩組命運,當A組只剩下11人,林二汶在培訓策略上更能集中火力,她與梁祖堯在顧及11人的體能情況下,能夠拼湊出不同方式、不同內容的表演,這是他們在今個回合的優勢,反而B組因為人數太多,每次演出都有很多人,安排訓練時彭導必定比A組更辛苦,亦攤薄了每位學員能夠接受教導的時間,大概彭導也知道這個問題,但時間有限,能夠「急救」的空間有限,所以她極可能早已預料B組會慘敗,而作為觀眾,也到比賽最後數集,B組若要淘汰多人出局、清清「瘀血」,未嘗不是一件好事。

點擊下列圖輯,欣賞《全民造星III》50強超靚造型照: