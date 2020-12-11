矚目配角｜黎彼得親解金曲背後故事：「滾水淥豬腸」即係兩頭縮

黎彼得（Peter哥）經常都會在《愛．回家之開心速遞》以「馬豹」出現，後生一輩可能只知他是一個年過70歲的甘草綠葉演員，但其實他還有一個身份 - 7，80年代樂壇著名的填詞人，「歌神」許冠傑的《半斤八兩》以及張國榮的《Monica》就是出自他手。

黎彼得被喻為是80年代四大填詞人之一。（陳順禎攝）

「我寫嘅歌詞比較社會性，咁同一般嗰啲花間蝴蝶呀，談情說愛呀，我就比較少啲。」黎彼得為人十分健談，整個訪問就似他主持過的《豪情夜話》一樣精彩，天南地北什麼也有，特別是他多年來填詞經歷。

矚目配角｜黎彼得不演悲劇源於人生：有幾悲啫，我自細冇好過

黎彼得受訪時稱現在已沒有填詞，其一是腦筋跟不上，其二是沒有合意的歌手。（電視截圖）

填詞靈感源於生活

他說自己小時候爸爸早死，只靠患有精神病的媽媽賣報紙養大他：「嗰時住木屋，朝頭早食咗，就唔知夜晚有冇得食㗎。我見到咩就做咩，Office boy啦，去入油啦，掛住個大蜆殼喺後面，後期先至揸車咋嘛。嗰時我係月光族，餐飲餐食餐餐清。」他說因為自己出身於市井，揸紅牌車（租賃車）見盡香港各行各業的人，才造就了自己貼地鬼馬的填詞風格。

黎彼得與許冠傑（阿Sam）的相遇經過也十分神奇。

揸車偶遇許冠傑一拍即合

他與許冠傑（阿Sam）的相遇經過也十分神奇：「係一奇遇嚟嘅，咁啱嗰陣時做揸車咋嘛，掉低咗個老細，走咗去食晏啦，咁啱又撞到許冠傑喎，呢個我偶像冇得頂啦。咁佢又知我喺年青人週報嗰度寫專欄，阿Sam睇到嗰份報紙又知我間中會寫下啲歌詞。」當時因為許冠傑在填詞上遭遇瓶頸位，所以兩人就一拍即合。

黎彼得的作品《打雀英雄傳》也十分有名。（陳順禎攝）

黎彼得和許冠傑就是乞丐與王子

他說：「好似《乞丐王子》個故事咁，乞衣唔知王子嘅生活係咁貼地，王子又覺得呢個乞衣都唔係好乞衣啫，寫啲歌詞都啜核。」自始阿Sam就多了個填詞拍檔，還創作出《半斤八兩》、《打雀英雄傳》和《尖沙咀Susie》等膾炙人口的作品。「我哋呢班打工仔，通街走糴，直頭係壞腸胃...半斤八兩，仲慘過滾水淥豬腸...」相信有不少人都聽過。

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黎彼得的出名作品，一定要提《半斤八兩》。（Youtube截圖）

殮房門口寫出《尖沙咀Susie》

黎彼得與許冠傑合作，火花十足，談起《尖沙咀Susie》的創作，Peter哥還分享了一段有趣故事：「我同阿Sam寫《尖沙咀Susie》就寫咗好耐，仲要去尖沙咀睇下啲Susie，即係睇下啲靚女，諗住又有啲感覺呀，點知冇喎！寫咗好多日都寫唔到，後來去到一個醫院 嘅殮房嗰個位反而寫到，都唔知點解，好似鬼上身咁。喺山頂明德醫院後面呀，即係抬啲過個身嘅人抬出嚟嗰度，就停咗架車喺度。嗰度比較靜，就咁寫出嚟，奇怪呀嘛，講你都唔信，都幾傳奇啦呢首歌。」

黎彼得表示，《尖沙咀Susie》是許冠傑駕車與他到處找靈感，去到醫院殮房門口寫出來的。（Youtube截圖）

「滾水淥豬腸」點解？

問起《半斤八兩》歌詞「滾水淥豬腸」一句的由來，Peter哥就解釋說：「即係你去後巷，見到啲人洗豬腸，你滾水一淥佢就兩頭縮㗎啦，係豬腸先兩頭縮。我係講呢個世界，即係半斤八兩，邊有咁理想吖？租又貴，即係好似樓價咁，但係你收入又冇咁多，咪兩頭縮囉！」

當年許冠傑與黎彼得的關係相當老友，除了會請他麗晶酒店（香港洲際酒店前身）鋸扒，還會私人開Cheque分花紅給他。（陳順禎攝）

黎彼得和許冠傑互相影響

雖然同為樂壇的拍檔，但性格以至生活習慣都不盡相同，許冠傑為人認真，是個完美主義者，而黎彼得則較市井，兩人一凸一凹，但又十分老友。「佢個生活就好平淡㗎，揸車，遊艇出海游水咁，咁我又唔鍾意，陽光與海灘關我鬼事咩，我呢個人嫖賭飲吹㗎嘛。佢個世界影響我嘅就係要健康，要運動囉，但係我又唔運動嘅。」

當日黎彼得戴着一副金絲墨鏡，原來是純金打造的 Rodenstock眼鏡。他表示當年花了幾千購買，現在已經絕版了。（陳順禎攝）

Peter哥笑說，自己經常會帶阿Sam去深水埗、廟街食炒蜆、四和菜、打冷，阿Sam雖然會嫌大排檔的筷子「污糟」，但又會一齊食，最後還會食到肚瀉。「我當年都食煙，佢都食雪茄仔，佢都受到我少少影響。總之就唔啱囉做大家做朋友互相適應啫，我影響佢，佢又俾我影響㗎。」Peter哥還打趣說自己是壞人，將阿Sam「帶壞」了。

黎彼得的威水史講兩日講都唔完。（陳順禎攝）

黎彼得帶許冠傑到處「搵好嘢食」，許冠傑也會帶他去高級餐廳享受。他說：「多數帶我啲比較貴啲嘅地方，譬如去Regent（麗晶酒店）（香港洲際酒店前身）鋸扒，嗰陣時過千一份！何來咁多錢？我一個月收入揸車先幾百蚊，唔通一晚洗咗一份糧咩，所以我畀唔起㗎，但係佢搵到吖嘛，我應得㗎喎！我幫你手寫歌詞，你係咪要我請食飯先？係咪要食好嘢先？與有榮焉，邊個搵到就邊個畀，哈哈。」

採訪：林迅景 影片拍攝、剪接：呂榮棟 攝影：陳順禎

場地：Hippie Party@觀塘