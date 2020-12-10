譚偉權拍攝追車場面遇交通警察　收「牛肉乾」扣3分：我最唔抵

譚偉權今早與王君馨為《我家無難事》拍攝外景。（IG圖片)

無綫藝人譚偉權今日為劇集《我家無難事》拍攝外景，開工前佢仲心情大好喺IG上載照片，並發文表示：「外景拍攝，又係揸車戲，大家又估唔估到今日邊個坐我隔離呢？」原來劇中飾演重案組總督察嘅佢，今日準備拍攝追車場口，同場仲有王君馨。

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喺欣澳海濱長廊拍攝飛車場面，結果遇上真。警員，仲收到一張告票兼扣三分。（影片截圖）

數小時後，譚偉權喺IG再次發文表示諸事不利，並謂：「開工拍攝揸車戲被影相抄牌同扣分，條路又冇牌寫住，根本就係陰人，佢哋今日一定好飽，因為人人經過都中招。我最唔抵，因為係拍攝中囉。冇端端冇咗三分喎⋯真係have a good day嘞！」由譚偉權上載的影片所見，見到有疑似工作人員同樣收罰單，看來劇組人員在多番周旋後都沒情講。

牛一收大禮，譚偉權好嬲。（IG圖片)

譚偉權之後亦有繼續發文，原來今日仲要喺佢牛一，難怪會嬲爆，佢仲話「會好好記住今日」之不過，如果今日嘅飛車拍攝事前未有無任何申請，被抄牌又似乎好正路喎……