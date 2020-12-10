拳王︱譚俊彥客串照樣博到盡　體脂減剩10%：老婆就快頂我唔順

譚俊彥（Shaun）為拍攝無綫（TVB）新劇《拳王》，最近幾個月不停狂操Fit自己，今天（10日）他出席拜神儀式時候說：「我就係飾演個拳王，其實我客串性質，都係前幾集後幾集咁有我，好多事唔可以穿，但我就演張振朗哥哥。」雖然只是客串性質，Shaun也很努力去操Fit自己，給人感覺瘦了一個碼，他說：「因為我覺得要對得住自己，既然應承得監製，我就覺得我整個形態都要好，琴日都影晒相，我好滿意。」

Shaun為咗呢套劇減咗好多磅。（陳順禎攝）

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Shaun形容自己的身形就像當年劉德華拍攝《阿虎》時候的鋼條形，Shaun坦言從來沒有試過咁Fit，「今次係一個挑戰，其實大家都好努力想畀唔同方面觀眾睇。我由170磅減到最瘦去到148磅，當時真係太瘦，我方法係瘦咗再增肥，咁肌肉線條好睇好多。」

而Shaun在整個減磅過程中都是相當辛苦，尤其是在飲食方面，「食真係好緊要，太油唔可以，其實全部都係計數，同埋每日跑步，每日10至15k，其中一日係20k，咁一星期80k左右，我由4月到依家囉。」

Shaun今次呢套劇只係客串性質。（陳順禎攝）

Shaun認為最好笑的是現在每個人看見他都會問候一番，「我喺條街到啲人都會問我係咪有病，其實我係飲少咗水，要乾啲。我老婆就快頂我唔順，我都想講對唔住，因為一開頭冇野食或者飲完咖啡又會躁，其實講緊體脂，我依家體脂得返10%，好低，原來當時荷爾蒙係會令你發脾氣。」

Shaun表示會繼續Keep住跑步同食健康啲呢個良好習慣。（陳順禎攝）

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