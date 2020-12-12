余慕蓮童年被母親拋棄流落廣州　11歲先讀小一：我人球一樣

余慕蓮小時候缺乏家庭溫暖，但她與胞妹感情要好，妹妹余志麗是已故粵劇名伶任劍輝的徒弟，於07年時因車禍身亡。(影片截圖)

余慕蓮（魚毛）患上罕有病症血液炎，屬血癌一種，曾一度要入ICU留醫多日，上月中病情逐步好轉改轉到加護病房，但日前又傳出她母親、粵語片女星鄧美美親離世的消息。其實余慕蓮多年來為工作勞心勞力，但在感情方面卻一直獨身，她曾表示是因為受到母親鄧美美的影響：「不知是否我媽太美，從我小時候她就有許多男朋友，我太多『叔叔』，所以我無信心。」

余慕蓮小時候因跟隨媽媽出入片場，而對演戲產生濃厚興趣。（影片截圖）

余慕蓮曾在訪問中透露，她出生那年，由於打仗關係，母親貪圖富貴，於是拋夫棄女去了香港，父母在她四歲時正式離異。「我人球一樣，鍾意就叫我嚟香港，佢有男朋友、覺得我阻礙她就叫我返廣州，所以我同老母無感情。」由於鄧美美重男輕女的關係，令余慕蓮細細個已經要打工，直到11歲才有機會讀小學，但由於年齡嘅關係，令佢成為異類，總係獨來獨往。而後來因鄧美美再婚，令余慕蓮17歲起開始獨居生活。

父母離異的關係，加上母親的情史，直接影響了余慕蓮的一生。（影片截圖）

有指余慕蓮的父親當年在內地再婚組織家庭後，仍要求余慕蓮寄物資照顧他們：「寄油嘅時候，仲特意用毛巾包着，咁佢哋就可以多一條毛巾用。」余慕蓮曾提到同父異母嘅妹妹，經常以父親為藉口要呢樣要嗰個，但永遠都唔會叫佢一聲姐姐，令她十分傷心：「有需要幫助時，他們才會找我，而不是關心我」當年生活真係唔易捱呀!

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