男排女排︱Edan硬食波餅爆粗大叫「好_痛」　Tiger疑似全祼演出

ViuTV原創劇《男排女將》播出至今口碑不俗，觀眾大讚劇集題材青春熱血，再加上由鄧麗欣（Stephy）以及一眾年輕演員主演，不少人直言有新鮮感更重新掀起追劇熱潮。昨晚（10/12）播出的第十四集就講到前沙灘排球港隊代表QK（193飾）向「力圖」挑機，更令阿神（Edan飾）食波餅繼而倒地，太陽眼鏡更被撞至飛脫。幸好King（顧定軒飾）成功接住QK的三球波，為「力圖」挽回面子。

前沙灘排球港隊代表QK向「力圖」挑機，更令阿神食波餅繼而倒地，太陽眼鏡更被撞至飛脫。（影片截圖）

Edan在IG上載當日拍攝的情況，他先後拍了三Take，而最後一Take硬食波餅後倒地。表現專業的他繼續忍痛演出，直至導演嗌Cut就忍不住爆粗大叫「好_痛啊！」身邊的阿Jer拾起Edan飛脫的太陽眼鏡並興奮表示：「真係爛咗呀！」

而Edan在帖文中分享當下感受：「絕密片段曝光之食波餅真係唔係咁易。睇我幾專業，嗌咗Cut先講『好_痛啊！』唔係講笑，真係好DO痛，眼鏡都爆埋。拍食波餅最難係你明知個波會飛埋嚟，但你隻眼要Keep住擘大，唔可以預判。我估大結局之後應該可以Cut到個『啊神食波餅特輯』阿Jer幸災樂禍十分過份！」網民紛紛留言關心副眼鏡多過Edan的情況，非常搞笑。

逐格睇Edan食波餅：

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劇中，阿神喜歡拍下隊員的日常並上載到社交平台，而這些短片亦收錄在Edan的手機中。他貼出Tiger險被扯甩褲、眾人在沙灘「剝光豬」嬉水的幕後花絮，囝囝們大曬Fit爆身形，Tiger更疑似全祼演出，看真一點，他只是穿上肉色泳褲。

點撃重溫囝囝們「剝光豬」嬉水：