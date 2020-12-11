早霸王│交友App都能覓得真愛　令森美改觀：我覺得你哋可以發展

由森美、小儀同Marco主持的電台節目《早霸王》，逢星期五都有「你知道唔知道有人掛住你」環節，讓聽眾打來表白，今集就有一個男觀眾Ryan，向在交友app認識的女生表白，不過森美初時有表達出對這種認識另一半的方式有保留。

森美初時認為通過交友app認識的感情教為脆弱，不過今次這對男女則令他有所改觀。（影片截圖）

Ryan表示與心儀女生在交友app上認識，兩人相識一個月但已經見過差不多30次，幾乎天天都見面，森美聞言問：「你驚唔驚佢係一個隨便的人，或是你有冇驗證過佢係唔係？」Ryan表示即使對方隨便都冇所謂，並謂自己目前只認識了兩個女生，對上一個只維持了個多月關係，對方便以不適合為由分手。

森美追問：「咁你係咪一個隨便嘅人？係咪個個交友app都係個零月就分手？」語氣帶點迫切，另一位主持Marco忍不住開聲說：「你唔好咁恐龍啦！」Ryan否認自己隨便並表示自己希望有一段長遠的感情。

森美認為在交友app或蘭桂芳認識的人比在社區中心認識的人耐性較少，遇到一點問題便會放棄，因為他們更容易去找新的對象，所以容易輕率地對待一段關係。

森美認為男聽眾肯對方主動作出改變，是對感情認真的表現。（影片截圖）

Ryan亦直認女方曾提出過類似問題，表示不太能與男方溝通而曾想過放棄，不過他願意去改變自己，來改善相處問題：「佢肯講，我又即刻改到。」態度獲得森美小儀稱讚，「最緊要係你肯改，改到佢肯接受，好多時大家覺得感情你改我又改，唔係咁，最緊要係自己改咗先，對方都會慢慢因為你嘅改變而去改。」

電話接通後，女方馬上知道是Ryan打來表白，她亦大讚對方細心及對自己很好，森美問她猶豫什麼，她表示自己並未從上一段感情中走出來，森美認為她是一個有禮之人，應該是對愛情認真的人，同時明白她只是未從傷痛中走出來，所以在感情上比較謹慎。

森美小儀亦鼓勵他們：「我覺得你哋可以發展下，個男仔對愛情的方向同諗法都好清晰，直頭好正確，對完你講，我都覺得你對愛情好認真，你哋值得一齊。」最後女生還是表現得有點猶豫，而Ryan則大方表示：「唔緊要，我哋再慢慢畀啲時間行前一步。」

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