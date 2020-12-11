范冰冰早年清純短髮相曝光　25年前遭遇嚴重車禍改寫命運

內地女星范冰冰因2018年逃稅以及陰陽合同風波沉寂年幾後，今年開始逐漸在娛樂圈活動，除了拍攝各大雜誌封面之外，還頻頻出席活動，美貌不減當年，只是依然支持與爭議聲並存。近日，有網友發文講述范冰冰的出道秘事，更曬出她的清純舊照，在網絡引起熱議。

范冰冰罕見短髮照片，獲網友大讚青春美麗。（網絡圖片）

文中指出，范冰冰在1995年中考那年，被捲入卡車車輪拖行10幾米，除了身上有無數擦傷之外，面容完好無損。在休養期間，她見到謝晉影視藝術學院招生，便執意要去學表演，在排隊報名時，正好被謝晉撞見，直接進入了三試。學習半年後，范冰冰去到《女強人》劇組跑龍套，儘管當時重達60kg，但依然被主演劉雪華相中其古典美的外貌，後來冰冰在北京漂泊快無錢吃飯時，劉雪華便將她推薦進入《還珠格格》劇組，從此改變命運。

范冰冰工作室籌拍第一套劇《胭脂雪》時，為感謝劉雪華，她力邀前輩做女二號，在劇中扮演婆媳。（豆瓣）

有關車禍的經歷，范冰冰也曾親自分享過。據悉，她由10歲開始學吹長笛、彈鋼琴，因專業成績出色，更獲保送天津音樂學院，但其後卻因車禍入院。在2007年《可凡傾聽》的訪問中，范冰冰曾詳述車禍過程，她表示自己入讀中學後經常被跟蹤，會有高年級的男同學搭訕，後來還有人跟蹤到家門口送信、送花、遞紙條等，最後唯有父母接送。95年夏天的時候，范爸爸用電單車載范冰冰放學，剛剛起步，就被後面一架吉普車追尾，兩架車頂著滑行了18米，她同爸爸在吉普車底也被拖了18米，而車主是一位無車牌的19歲女生。范冰冰透露當時頭髮捲入車輪，因此掉了很多頭髮，頭皮也有出一些血，腿完全站不起來，但臉上一點傷都沒有。而范冰冰第一時間反應是怕長笛被壓壞，還好吉普車底盤高，她和爸爸才逃過一劫。

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不少網友看了後，紛紛留言指范冰冰運氣好，感歎「說明老天要讓她走上演藝圈」、「這是有點錦鯉（代表好運）在身上的」等。