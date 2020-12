《WandaVision》新預告驚見「心靈寶石」再粉碎？兩個舊角色回歸

Disney+將上線的首部Marvel美劇《WandaVision》, 10號在迪士尼投資人大會期間,公開終極版預告與最新海報,揭曉配角卡士回歸Marvel電影宇宙(MCU)的身影。

《WandaVision》描述「紅女巫」Wanda Maximoff和「幻視」原本在郊區過著理想的生活,但隨著日子一久,他們開始對表面上的一切起了疑心。不少觀眾曾推測劇集的主軸為Wanda心理上出了問題,於是創造出一個虛假的現實,讓她和幻視依然能夠在一起。

「幻視」Paul Bettany先前曾透露此劇「絕對是Marvel至今最怪異的作品」。從先前釋出的預告中可以看到劇集充滿60年代情境喜劇影集的風格,參雜了不少罐頭笑聲。

而在日前公開的終極版預告裡則多了不少「現實」的情節,Elizabeth Olsen飾演的Wanda開始遇上讓她感到混亂的事件,隨著居住的地區越來越不平靜,她也覺得再次挺身而出捍衛家園。

預告裡可看到《2 Broke Girls》Kat Dennings和《Fresh Off the Boat》Randall Park短暫出現,他們分別回歸飾演《雷神奇俠》(Thor)系列電影中的小助手Darcy Lewis及《蟻俠2:黃蜂女現身》(Ant-Man and the Wasp)中的FBI探員Jimmy Woo。

新加盟演員《Bad Moms》Kathryn Hahn飾演愛管閒事的鄰居,《Empire》女星Teyonah Parris則演出成年後的Monica Rambeau,為《Marvel隊長》(Captain Marvel)女主角摯友的女兒,後繼承了Marvel隊長的封號。

《WandaVision》最新海報(Marvel)

《WandaVision》將於2021年1月15日在Disney+上線。

