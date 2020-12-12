麥明詩生日捱夜開OT　緋聞機師男友Keith未見影

麥明詩29歲啦。（ig：louisa_mak）

12月11日係麥明詩29歲生日，去年年尾同TVB改簽一年一騷合約，轉到中環國際公司擔任商業顧問。對上一次現身幕前已經係9月出席港姐決賽，之後就一直忙於工作，即使係生日Louisa都繼續OT，一班同事都有為佢慶祝。

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一班同事OT之餘，亦有為麥明詩慶祝生日。（IG圖片）

踏入11號凌晨12點，一班同事為Louisa送上生日蛋糕，佢喺IG以英文留言話：「加班工作中過生日是一件好事，因為當時間去到十二點時，同事都被逼一齊慶祝，不過十分鐘後每個人又要繼續開工，多謝。」另外嘅片段見到著住墨綠色上衣嘅Louisa幾近素顏，雖然捱夜工作依舊靚女。早前傳出佢同前機師盛勁為（Keith）傳出緋聞，男方暫未公開為壽星慶生，唔知係咪忙於為新節目《衝上雲霄大選》做準備呢？

麥明詩話同事被逼為自己慶生，都係生日OT嘅好處。 （IG：@louisa_mak）