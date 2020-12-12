全民造星III︱張進翹Manson認「4人行」片男主角：怪自己年少輕狂

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，當中最受歡迎的參賽者就不得不提屬導演麥曦茵旗下的張進翹（Manson），人氣水漲船高，從開播前IG僅有數百位粉絲，至今已升至3.7萬。可是，近日Manson被翻出黑歷史，指他疑似是10年前在赤柱沙灘更衣室內，自稱玩「4人行」的YouTube影片男主角，而片中人更爆出不少「金句」，令人側目。今日（12/12）Manson承認了自己為片中人。

點擊下圖觀看短片畫面，以及Manson的IG相片：

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Manson在個人IG寫道：「十年前，有一個人說了些柒話，做了些柒事。還把自己記錄了下來。是的，我必須要承認，那個人是我。亦必須要說的是，影片標題所寫的並不是事實，亦沒有發生過類似的行為。𡃁仔時候嘅嘢，講就叻。都怪自己年少輕狂，口沒遮攔。因為莽撞為自己帶來了許多的誤會。這十年，的確有受它影響過。多謝有這個機會，讓我可以在公眾面前面對這件事。發生了的已發生，是我成長過程的一段經歷。最後要向愛我，和保護我的人致歉，對不起，讓你們費神擔心了。亦要衷心感謝愛我的人，和支持我的人。家人，朋友和同行的人，在路上，得到大家的鼓勵和愛，我愛你們。」

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