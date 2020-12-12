麥美恩緊張喺加拿大生活的父母：雖然成日傾電話，但都擔心

麥美恩拍攝短片時七情上面。

麥美恩Mayanne 近日拍攝了一連 3 集的健康教育短片，關於在香港發病率排名十分高的肺癌，不單飾演「港女」十分傳神，她還分享拍攝心得，「我同父母長期分隔兩地，有起事上嚟，可能我仲緊張過佢哋，到時真係會港女上身，踩上診所同醫生逼供都有可能！」

分隔兩地 擔心父母健康

不少人都知 Mayanne 孝順，生日都與父母一齊過，港姐出身的她亦不介意在節目中放下身段，希望可以多點觀眾關注，乘機賺錢買大屋給父母。隨著父母年紀愈來愈大，Mayanne 除了擔心他們的生活，更擔心健康問題，「爸爸媽媽長期喺加拿大，自己就喺香港做嘢，工作又忙，佢哋平時身體有咩變化，都好難留意到；雖然已經成日傾電話，但上一輩習慣報喜不報憂，自己都咪話唔擔心。」提到香港的頭號癌症殺手—肺癌，Mayanne 就更為擔心，因爲肺癌是本港死亡率最高、發病率又高居第二位的癌症；而坊間不少人對肺癌治療有不少既定印象，例如「要同步做放化療好辛苦」、「好多副作用，又會嘔足半年，又會甩哂頭髮生唔返」等等，一旦不幸確診難免會憂心重重，「萬一唔好彩有起事上嚟，真係有好多問題要擔心！」

麥美恩拍攝關於健康的宣傳片，將會在下周１６日facebook播放。

完美演繹港女 帶病父踩上診所Mayanne 的父母現時身體非常健康，但隨著醫學進步，肺癌治療都不再是從前那麼可怕，她貫徹明辨是非的精神，近日參與拍攝了關於肺癌的健康短片，生動搞鬼地飾演一名港女，帶著不幸患上晚期肺癌的爸爸，「踩上」診所向專科醫生「逼供」，希望為大家解開對肺癌治療的誤解，包括「點解有腫瘤都可以唔使切除」、「同步放化療後，係咪無方法控制腫瘤」，以及「化療副作用係咪真係咁恐怖？」

12 月 16 日起 Facebook 播放

一連三集的肺癌健康短片，將於 12 月 16 日（星期三）起在 Facebook 播出，可以 Hastag「#肺癌」、「#分手要狠」、「#不能等的港女」及「#十萬個為什麼的港女」搜尋，讓 Mayanne和專科醫生以輕鬆搞鬼的方式，為一眾病友解開困惑。以上教育短片由英國阿斯利康全力支持。