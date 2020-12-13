潮流合夥人2︱歐陽娜娜隨便用陳偉霆私物被鬧爆　男方獲讚脾性好

由陳偉霆（William）擔任主理人，歐陽娜娜、范丞丞、周揚青、劉雨昕為合夥人的真人騷《潮流合夥人2》自上星期開播後好評不斷，口碑遠超第一季，五人相處和諧又默契十足，網友們討論不斷。

陳偉霆在節目中還自製麻辣咖啡。（微博@潮流合夥人）

然而，在最新一集中，歐陽娜娜的一個行為引起了大家爭議。事緣幾人準備出門口期間，歐陽娜娜正好撞見剛剛行出房門的陳偉霆，大讚他：「你怎麼每天都穿這麼好看。」隨即便走入男方房內，見到挨着衣櫃整齊擺放的一堆波鞋，歐陽娜娜立即上腳試穿，其後又走去床邊的梳妝台，任意試戴戒指，結果被陳偉霆發現，他望了一眼歐陽娜娜戴的戒指，又望向首飾盒。但歐陽娜娜並不以為意，更行出房門同周揚青、劉雨昕分享，大聲地說「我直接拿了他首飾櫃裏的戒指。」之後周揚青也進入陳偉霆的房內試眼鏡，而歐陽娜娜又將劉雨昕帶入房中，繼續翻找眼鏡，不過劉雨昕只在一旁觀看，並未觸碰。

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對於歐陽娜娜的這個行為，網友們評論不一，有人認為她事前未同陳偉霆講一聲，就衝入異性房間，又隨意穿戴別人的私人物品實屬不禮貌，就算是同性的范丞丞也只是在房間門口觀望，並未踏入其中，因此指責到：「這不是欠妥啊，未經允許拿別人東西是沒素質啊」、「關係再好隨便翻隨便拿也不行啊，因為每個人底線不一樣，你不知道哪些東西是不能碰的」、「我也窒息了，很不喜歡被人隨便翻東西，還拿走」等，不過就大讚陳偉霆脾性好；也有網友認為兩人就是哥哥同妹妹的關係，就算未事先通知也無可厚非，希望大家對歐陽娜娜不要太大惡意；還有人則表示可能是剪接的問題，說不定兩人已經溝通過，只是未放入片中。

其實陳偉霆同歐陽娜娜應該相熟已久，早在2016年兩人就曾共同獲邀出席CHANEL活動，其後不時都會在品牌或者時尚活動見面，還曾在2020年江蘇衛視的跨年晚會上合作《野狼disco》，或者私底下交情都不錯。

2016年CHANEL巴黎活動。（微博@Vogue服飾與美容）

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